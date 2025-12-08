Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων 2025, καθώς η καθορισμένη ημερομηνία, η 21η Δεκεμβρίου, πέφτει Κυριακή.

Ποιοι θα λάβουν περισσότερα χρήματα

Μεγαλύτερο ποσό δώρου θα λάβουν όσοι εργάστηκαν συνεχόμενα από 1/5/2025 έως 31/12/2025, καθώς δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο:

έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό

25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Όσοι έχουν υψηλότερες αποδοχές στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό. Όσο υψηλότερος ο μισθός εκείνη την ημέρα, τόσο μεγαλύτερο το δώρο.

Όσοι είχαν νόμιμες άδειες μέσα στο διάστημα (ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια), καθώς οι ημέρες αυτές προσμετρώνται.

Όσοι είχαν μικρή περίοδο ασθένειας: τα «τριήμερα ασθενείας» συνυπολογίζονται

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Η περίοδος που καθορίζει το δικαίωμα είναι 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.

Για όσους εργάστηκαν όλο το διάστημα, το Δώρο είναι:

1 μηνιαίος μισθός (μισθωτοί)

25 ημερομίσθια (ημερομίσθιοι)

Για όσους εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, το ποσό είναι αναλογικό:

Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια.

Ακόμη και για διάστημα μικρότερο των 19 ημερών, καταβάλλεται αντίστοιχο κλάσμα.

Η μη πληρωμή του Δώρου εντός προθεσμίας συνιστά ποινικό αδίκημα.