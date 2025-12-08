Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων 2025, καθώς η καθορισμένη ημερομηνία, η 21η Δεκεμβρίου, πέφτει Κυριακή.
Ποιοι θα λάβουν περισσότερα χρήματα
Μεγαλύτερο ποσό δώρου θα λάβουν όσοι εργάστηκαν συνεχόμενα από 1/5/2025 έως 31/12/2025, καθώς δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο:
- έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό
- 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
- Όσοι έχουν υψηλότερες αποδοχές στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό. Όσο υψηλότερος ο μισθός εκείνη την ημέρα, τόσο μεγαλύτερο το δώρο.
- Όσοι είχαν νόμιμες άδειες μέσα στο διάστημα (ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια), καθώς οι ημέρες αυτές προσμετρώνται.
- Όσοι είχαν μικρή περίοδο ασθένειας: τα «τριήμερα ασθενείας» συνυπολογίζονται
Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
Η περίοδος που καθορίζει το δικαίωμα είναι 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.
Για όσους εργάστηκαν όλο το διάστημα, το Δώρο είναι:
- 1 μηνιαίος μισθός (μισθωτοί)
- 25 ημερομίσθια (ημερομίσθιοι)
- Για όσους εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, το ποσό είναι αναλογικό:
- Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια.
- Ακόμη και για διάστημα μικρότερο των 19 ημερών, καταβάλλεται αντίστοιχο κλάσμα.
Η μη πληρωμή του Δώρου εντός προθεσμίας συνιστά ποινικό αδίκημα.