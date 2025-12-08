Στην εκπομπή «Happy Day» της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η παρέα της σχολίασαν τη δήλωση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, η οποία είπε στον Fipster πως δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ακόμη κι αν ήταν η τελευταία εκπομπή στον κόσμο.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε ότι ούτε εκείνη θα πήγαινε καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, σε αντίθεση με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή η οποία είπε: «Εγώ με 50.000 ευρώ θα πήγαινα».

«Εγώ θα πήγαινα και με 2 χιλιάρικα», σχολίασε στη συνέχεια ο Κώστας Φραγκολιάς, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να του απαντά: «Εσένα δεν θα σε πλήρωνε, ρε φίλε».

«Εγώ θα έδινα συνέντευξη στον Λιάγκα, αλλά θα προτιμούσα στον Χατζηνικολάου», πρόσθεσε ο Δημήτρης Παπανώτας.