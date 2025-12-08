Το Ταλίν, η πρωτεύουσα της Εσθονίας, είναι ο δημοφιλής προορισμός της χώρας, που τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει ψηλά στις επιλογές των τουριστών. Ωστόσο, αξίζει σίγουρα να ανακαλύψει κανείς και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Ταρτού, με την πιο ρομαντική και νεανική ατμόσφαιρα, αλλά και τον πολιτιστικό χαρακτήρα.

Σε απόσταση δύο ωρών με το τρένο από το Ταλίν στα νοτιοανατολικά, το Ταρτού προσφέρεται για χαλάρωση, πολιτιστική ανακάλυψη και διασκέδαση, ενώ τα πάντα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, που σημαίνει ότι μπορείτε να το ανακαλύψετε καλύτερα και πιο ξεκούραστα. Το 2024, υπήρξε η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ φημίζεται και για το πανεπιστήμιό της.

Στα αξιοθέατα που μπορείτε να επισκεφτείτε συγκαταλέγονται το Εθνικό Μουσείο της Εσθονίας, το οποίο υπάρχει για περισσότερα από εκατό χρόνια, ενώ εντυπωσιάζει ως οικοδόμημα με μια σύγχρονη εμφάνιση που αποτελεί αρχιτεκτονική δήλωση της υπερηφάνειας και της ανεξαρτησίας αυτού του μικρού έθνους. Και αυτό πριν καν μπείτε μέσα για να θαυμάσετε τις εκθέσεις, με κείμενα ψηφιακά μεταφρασμένα, με μια συλλογή αντικειμένων και εγγράφων που αριθμεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο. Τα θέματα εκτείνονται από την εσθονική εθνολογία μέχρι και τα χρόνια της σοβιετικής κυριαρχίας από το 1944 έως το 1991.

Για όσους ταξιδεύουν με τα παιδιά τους, απαραίτητη στάση αποτελεί το Μουσείο Παιχνιδιών, το οποίο βρίσκεται σε ένα ξύλινο κτίριο του 18ου αιώνα, ένα από τα παλαιότερα που σώζονται ακόμα στην πόλη. Κούκλες, αρκουδάκια και αυτοκινητάκια είναι μερικά μόνο από τα 5.000 αντικείμενα που εκτίθενται σε αυτό το φιλικό προς τα παιδιά αξιοθέατο. Οι λάτρεις της μπύρας μπορούν να μάθουν την ιστορία μιας από τις πιο δημοφιλείς της Εσθονίας στο Μουσείο Μπύρας A. Le Coq. Κατά την ξενάγηση, θα μάθετε για την εμμονή του Ταρτού με την μπύρα, η οποία καλύπτει πάνω από μια χιλιετία. Θα δείτε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή μπύρας πριν από αιώνες και θα μάθετε πώς παρασκευάζεται σήμερα.

Το Μουσείο Κελιών της KGB (KGB Cells Museum) προσφέρει μια συγκλονιστική ματιά στην ιστορία της Εσθονίας κατά τη σοβιετική κατοχή. Στεγάζεται στο υπόγειο ενός κτιρίου γνωστού ως «Γκρι Σπίτι», το οποίο τη δεκαετία του 1940 και 1950 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή προσωρινής κράτησης πολιτικών κρατουμένων από τη σοβιετική μυστική αστυνομία NKVD/KGB. Ανάμεσα στα εκθέματα, ξεχωρίζουν φωτογραφίες και αντικείμενα από τα σοβιετικά στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας (Γκούλαγκ).

