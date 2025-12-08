Οι «Λέξεις των Άλλων», το πρώτο θεατρικό έργο του Μάνου Θηραίου, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά, ήταν η παράσταση που για πολλούς αποτέλεσε την έκπληξη του τέλους της περσινής σεζόν.

Και φέτος, η παράσταση με πρωταγωνιστές τον Χρίστο Γεωργίου και τον Βλάση Πασιούδη, επέστρεψε στο Θέατρο Άβατον, καθηλώνοντας και πάλι το κοινό, παίρνοντας παράταση μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου.

Λίγα λόγια για το έργο

Αθήνα, μια νύχτα του Αυγούστου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μια ξαφνική μπόρα εγκλωβίζει δύο άντρες σε ένα διαμέρισμα, γύρω από το τραπέζι της κουζίνας και μπροστά σε αλήθειες που ξεπλένονται με αλκοόλ και κατάφορη ανάγκη για λύτρωση.

Όταν ο νεαρός ντελιβεράς Άρης φτάνει μούσκεμα από την ξαφνική δυνατή βροχή στο διαμέρισμα του Αλέξη για να του φέρει την παραγγελία του, δέχεται απρόθυμα την πρότασή του να μείνει για λίγο μαζί του, έως ότου ανοίξει ο καιρός. Πολύ σύντομα, βάζει στην άκρη τις αρχικές αναστολές του και παραδίδεται στις χαλαρές αφηγήσεις του καλού του πελάτη, για τη δουλειά του στις μεταφράσεις ταινιών, την ιστορία της γειτονιάς και για κάποια χαριτωμένα περιστατικά από την προσωπική του ζωή. Γρήγορα, όμως, είναι εμφανές πως η δυναμική ανάμεσα στους δύο άντρες σκιάζεται από το παρελθόν του καθενός, το οποίο, άγνωστο καθώς είναι, οδηγεί διαρκώς σε λάθος συμπεράσματα.

Σε ένα παιχνίδι χειραγώγησης, επικράτησης, ενοχών και τύψεων, οι δύο άντρες φαίνεται να αλλάζουν διαρκώς ρόλους, μέχρι τη στιγμή που ο Αλέξης αποκαλύπτει στον Άρη τι πραγματικά θέλει από εκείνον. Και κάπως έτσι, οι κεραυνοί εκείνης της αναπάντεχης αυγουστιάτικης μπόρας φωτίζουν εκτυφλωτικά τα σκοτάδια της ψυχής και της ζωής τους, με τις λέξεις να διεκδικούν βάναυσα τον θρίαμβο και με τους δύο αυτούς άντρες να καλύπτουν διαρκώς τη χαώδη απόσταση που τους χωρίζει, έως ότου βηματίσουν στο σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Μάνος Θηραίος

Σκηνοθεσία & Σχεδιασμός Φωτισμών: Θοδωρής Βουρνάς

Δημιουργικό αφίσας & διαφημιστικού υλικού: Κωνσταντίνος Βάχλας, Μιχάλης Σπιτιέρης

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χρίστος Γεωργίου, Βλάσης Πασιούδης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα, στις 21:00

Διάρκεια: 100’

Προπώληση: more.com

Στο ταμείο του θεάτρου | Τηλ.: 210 341 26 89

Τιμή εισιτηρίου: €16,00 | φοιτητικό, ΑμεΑ, ατέλειες: €10,00

Σημ.: Η παράσταση προτείνεται για θεατές άνω των 16 ετών (περιέχει απρεπή εκφορά λόγου, γυμνό και σκηνές βίας).

Θέατρο Άβατον

Ευπατριδών 3, Γκάζι (μετρό Κεραμεικός)