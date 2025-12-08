Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ανηλίκου στη Ρωσία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν η 36χρονη blogger Άννα Σαπάρινα, ανέβασε ένα σοκαριστικό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να βάζει τον ανήλικο γιο της μέσα σε μια μεγάλη πλαστική σακούλα και να ρουφά τον αέρα με ηλεκτρική σκούπα.

Στο βίντεο, που φέρεται να έχει τραβηχτεί στο Σάρατοβ, το παιδί φαίνεται κλεισμένο μέσα στη σακούλα, ενώ η μητέρα του αφαιρεί τον αέρα υποστηρίζοντας ότι θέλει να του προσφέρει μια «ξεχωριστή εμπειρία».

Για λίγα δευτερόλεπτα το αγόρι δεν αντιδρά, όμως στη συνέχεια ακούγεται τρομαγμένο να φωνάζει «μαμά», με τη 36χρονη να γελά και να σχολιάζει πως «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked



36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.



She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Η ψυχολογική και σωματική κακοποίηση του μικρού παιδιού αλλά και η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσαν σφοδρή οργή στα social media, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν τη γυναίκα ότι θέτει τη ζωή του παιδιού της σε άμεσο κίνδυνο.

Οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες γνωστοποίησαν ότι θα εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και θα διερευνήσουν εκτενώς την υπόθεση.