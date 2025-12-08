«Όλη την εκδήλωση την έκανε για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε τον επικήδειο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η εκδήλωση. Τελειώνουμε σου λέει με τον ΣΥΡΙΖΑ “κύριοι από δω και μπρος άλλαξαν τα πράγματα”, να λέμε την αλήθεια. Ούτε μια λέξη δεν είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ανέφερε», είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, αναφερόμενος στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε στο κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της Αυγής και την απόλυση του διευθυντή της εφημερίδας, λέγοντας: «Στον ΣΥΡΙΖΑ τελούν σε κατάσταση πανικού λόγω του ότι διαλύονται και όλα τους φταίνε. Είναι δυνατόν για ένα πρωτοσέλιδο να διώξεις τον διευθυντή; Αυτό είναι τρελό. Είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα καθεστώς όσο αντιδημοκρατικό και να είναι ένα κόμμα. Εδώ (σ.σ. η εφημερίδα) έκανε μια εκτίμηση, μπορείς να διαφωνήσεις. Τελούν υπό πανικό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχει ποσοστά, δεν έχει τίποτα, δεν έχει απήχηση στην κοινωνία πλέον. Αυτό το βλέπουν».

Ερωτώμενος για το εάν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ενώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σχολίασε: «Όχι, γιατί φέρει το βάρος ενός τρίτου μνημονίου και μιας πολιτικής που κατέστρεψε τη χώρα. Αν ξεχνάει ο κόσμος, υπάρχουν κάποιοι που θα θυμίζουν το παρελθόν και δεν είναι παρελθόν αυτό, ζουν τώρα το δράμα οι αγρότες, αυτών που ψήφισε και αποφάσισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τίναξε στον αέρα τον αγροτικό κόσμο», είπε και ανέφερε τα μέτρα του 3ου μνημονίου που αφορούσαν τους αγρότες. Για τα μέτρα αυτά είπε πως «δεν καταργούνται, θέλουν έγκριση από την Τρόικα, τροποποιούνται στην ίδια κατεύθυνση, αλλά δεν αλλάζουν».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο ίδιος, ο Αλέξη Τσίπρας «θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Μίλησε τώρα και διαλύθηκε το σύμπαν γύρω του, τσακώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, τσακώνονται στη Νέα Αριστερά, έχει βολές από το ΠΑΣΟΚ. Πού θα σταθεί;».

Για το εάν τον πείραξαν τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο για το πρόσωπό του, απάντησε: «Όχι, τι να με πειράξει; Ό,τι και να λέει ο Τσίπρας, αρνητικό, είναι τιμητικό για μένα. Είπε πως είμαι εκτός πραγματικότητας. Εγώ τι υποστήριζα; Κατάργηση των μνημονίων. Εγώ το έλεγα μόνο αυτό; Ο τρελός του χωριού; Όλοι μαζί το λέγαμε. Και ο Τσίπρας έλεγε θα το καταργήσω με έναν νόμο και ένα άρθρο».

Ο ίδιος μίλησε για το ταξίδι στη Μόσχα, λέγοντας: «Ο Πούτιν, σε συνέντευξη με τον Τσίπρα, είπε πως “εγώ μπορώ να βοηθήσω δίνοντας μια προκαταβολή στο θέμα του αγωγού που υπογράψαμε μια συμφωνία για να κατασκευάσουμε. Από τα μελλοντικά κέρδη που θα έχει η συμμετοχή σας, 50-50 στον αγωγό”. Αυτά θα ήταν 5 δισ. Εγώ δεν ξέρω αν ζητήσαμε τίποτα από τη Μόσχα για νόμισμα».

«Δεν έχει καμία αξιοπιστία ο Τσίπρας. Δεν γίνεται να παραδώσει το ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης. Αν ο Τσίπρας μπορέσει να διαμορφώσει μια δυναμική με αυτούς που έχει γύρω του, ενώ χάνει όλον τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αν μπορέσει να υπερφαλαγγίσει το ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσει μια ανοδική τάση ισχυρή, τότε βεβαίως θα προβληματιστούν όλοι. Αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει καμία αξιοπιστία», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σχολίασε πως «σταρ ήταν και ο Κασσελάκης. Και τον Κασσελάκη τα ΜΜΕ τον είχαν θεοποιήσει. Πού πήγε ο Κασσελάκης σήμερα; Αυτό που βλέπουμε είναι ένα επικοινωνιακό μπουμ».

Σε ερώτηση εάν υπάρχει περίπτωση να ξανασυναντηθεί ο ίδιος με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Τι λέτε τώρα… Μόνο που θα σταθώ δίπλα στον Τσίπρα, θα πάθει συγκοπή. Γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος. Εγώ είμαι ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπάτησε όλο τον ελληνικό λαό, έκανε συμμαχία με όλους αυτούς που σήμερα επικρίνει».