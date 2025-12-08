Ήπιες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες, λόγω του αντικυκλώνα «Ωμέγα» εμποδιστή, όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος παρουσίασε την Κυριακή τις πρώτες ενδείξεις για την εξέλιξη του καιρού έως και τα Χριστούγεννα.

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Facebook, περίπου για μια εβδομάδα θα επικρατήσει ηπιότερο σκηνικό, καθώς τα διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τύπου Byron φαίνεται να υποχωρούν προσωρινά.

Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι οι γιορτές, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, τείνουν να διαμορφωθούν με πιο συνηθισμένα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ψυχρό και μεταβαλλόμενο καιρό, με βροχοπτώσεις και χιόνια κυρίως σε ορεινές ζώνες.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται και χάρτης που αποτυπώνει την επίδραση του Ωμέγα Εμποδιστή στο πρότυπο κυκλοφορίας.

Η ανάρτησή του

«Ο “ΩΜΕΓΑ” ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΙΡΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ

Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα “Πασχούγεννα” που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός.

Οπότε ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο.

Ακολουθεί χάρτης από το προγνωστικό μας σύστημα στον οποίο απεικονίζεται ο τύπος εμποδισμού ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που περιγράψαμε παραπάνω.

Όμορφη Κυριακή σε όλες και όλους!».

Πρόγνωση Μαρουσάκη για την εβδομάδα

Σήμερα, Δευτέρα, οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου και αυτός ο τύπος καιρού οδηγεί σε χαμηλές συννεφιές στα ανατολικά της χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα παρατηρηθούν και κάποιες τοπικές βροχές.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει με αποτέλεσμα τις βραδινές και τις πρωινές ώρες να κάνει κρύο αλλά προς το μεσημέρι να έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας θα ξεπεράσουν και τους 20 βαθμούς.

Στην Αττική, περιμένουμε κατά τόπους συννεφιές κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια και θα έχουμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις που δεν θα προβληματίσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές και δεν αποκλείεται στη Χαλκιδική να δούμε και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 14 βαθμούς.

Αύριο Τρίτη, θα δούμε λίγες βροχές προς την περιοχή της Εύβοιας, τις Σποράδες, τα βουνά της Αττικής και της Βοιωτίας και στην Κρήτη. Από την Τετάρτη και έπειτα θα μιλάμε για καθαρό καιρό στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με παροδικές τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε στα θαλάσσια και παραθαλάσια της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν καταιγίδες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα πέσουν λίγα χιόνια. Βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βορειοανατολικοί βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιουνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια- παραθαλάσσια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Tα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου βροχές μικρής διάρκειας. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 6,από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.