Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι μετοχές στην Ασία, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις αποφάσεις πολλών κεντρικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης και της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED) των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, όπου αναμένεται η μείωση των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης ασιατικών μετοχών της MSCI Inc. αυξήθηκε κατά 0,2%, με τον τεχνολογικό κλάδο να αποτελεί τον μεγαλύτερο τροφοδότη των κερδών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, ενώ ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε οριακά.

Αν και οι επενδυτές θεωρούν σχεδόν δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed αυτή την εβδομάδα, η έλλειψη νέων θετικών ερεθισμάτων έχει περιορίσει τις κινήσεις των χρηματιστηρίων σε στενά πλαίσια. Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών εξακολουθεί να κινείται γύρω από τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί το φετινό ράλι που οφείλεται κυρίως στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η συνεδρίαση της FOMC αποτελεί το κυριότερο γεγονός που παρακολουθούν οι αγορές», σημείωσε ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone, προσθέτοντας πως «Η μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται πλέον τετελεσμένη, αλλά η πραγματική συζήτηση επικεντρώνεται στο τι ακριβώς σημαίνει μια “γερακίσια” μείωση και κατά πόσο η ανακοίνωση και η συνέντευξη Τύπου του Πάουελ θα ευθυγραμμιστούν με αυτό το ευρέως αναμενόμενο αποτέλεσμα».

Ταυτόχρονα, το Bloomberg αναφέρει πως κεντρικές τράπεζες από την Αυστραλία έως τη Βραζιλία και από τις Φιλιππίνες έως την Τουρκία αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, καθώς οι νέες πληθωριστικές πιέσεις έχουν οδηγήσει σε αναθεωρημένες προβλέψεις για τη νομισματική πολιτική του 2026.