Την ανοδική του πορεία προς νέο ιστορικό υψηλό αναμένεται να συνεχίσει ο δείκτης S&P 500, καθώς οι προοπτικές για μείωση των επιτοκίων και η εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα της Αμερικανικής οικονομίας τροφοδοτούν την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον αμερικανικό δείκτη ενισχύθηκαν, μετά το κλείσιμο του μόλις 0,5% κάτω από νέο ρεκόρ. Ο S&P 500 αναμένεται επίσης να καταγράψει συνεχόμενα εβδομαδιαία κέρδη για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να ξεπερνούν τον φόβο που είχε επικρατήσει τον Νοέμβριο σχετικά με τις αποτιμήσεις και την αβεβαιότητα της οικονομίας λόγω της έλλειψης οικονομικών δεδομένων.

Τα συμβόλαια Nasdaq 100 ανέβηκαν 0,4%, ενώ και οι ευρωπαϊκοί και ασιατικοί δείκτες συνέβαλαν στα εβδομαδιαία κέρδη. Η μεταβλητότητα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της από τον Οκτώβριο, το δολάριο υποχώρησε και τα κρατικά ομόλογα διατηρήθηκαν σταθερά.

Επιπρόσθετα, με τη μείωση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα να θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένη και τις εκτιμήσεις να δείχνουν περαιτέρω χαλάρωση το 2026, οι επενδυτές προετοιμάζονται, σύμφωνα με το Bloomberg, για ένα ράλι στις μετοχές τον τελευταίο μήνα του έτους.

Ταυτόχρονα η εμπιστοσύνη ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική, παρά την επιβράδυνση στην απασχόληση, στρέφει κεφάλαια σε μετοχές που επωφελούνται από τη δυναμική της εγχώριας αγοράς.

«Ο Άγιος Βασίλης θα φέρει δώρα για όλους, παιχνίδια για τα παιδιά και κέρδη για τους επενδυτές», δήλωσε ο Stephan Kemper, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην BNP Paribas Wealth Management.