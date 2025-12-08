Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν όσοι εμφανίζουν στα μισθωτήρια συμβόλαια και τις φορολογικές δηλώσεις ασυνήθιστα χαμηλά ενοίκια. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να προχωρήσει σε ελέγχους και διασταυρώσεις στις αρχές του νέου έτους, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων Ε1 από φορολογούμενους οι οποίοι είχαν δηλώσει λανθασμένα μισθώματα ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου τα ενοίκια που πληρώνουν για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία και τελικά έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου ή δεν είδαν καθόλου χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Στο επίκεντρο των φοροελεγκτών βρίσκονται ηλεκτρονικά μισθωτήρια με μεγάλες αποκλίσεις από τα δεδομένα που διαθέτει η Εφορία μέσω τραπεζών, παρόχων ενέργειας και άλλων φορέων, καθώς και δηλωθέντα ενοίκια που δεν συνάδουν με το συνολικό κόστος διαβίωσης των ενοικιαστών. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι» ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Τα στοιχεία από την επεξεργασία των δηλώσεων για την επιστροφή ενός ενοικίου έδειξαν ότι πολλές μισθώσεις είτε δεν έχουν δηλωθεί καθόλου είτε εμφανίζουν ποσά που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, 630.000 από 100 έως 400 ευρώ, ενώ μόλις το 10% δήλωσε μηνιαίο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ.

Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Δηλωθέν ενοίκιο 10 ευρώ για διαμέρισμα 88 τ.μ. στο Αιγάλεω, 66 τ.μ. στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, 30 τ.μ. στον Άγιο Δημήτριο και 111 τ.μ. στο Περιστέρι.

για διαμέρισμα 88 τ.μ. στο Αιγάλεω, 66 τ.μ. στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, 30 τ.μ. στον Άγιο Δημήτριο και 111 τ.μ. στο Περιστέρι. Δηλωθέν ενοίκιο 25 ευρώ για 62 τ.μ. στο Γαλάτσι.

για 62 τ.μ. στο Γαλάτσι. Δηλωθέν ενοίκιο 20 ευρώ για 75 τ.μ. στο Ίλιον και 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη.

για 75 τ.μ. στο Ίλιον και 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη. Δηλωθέν ενοίκιο 30 ευρώ για 119 τ.μ. στο Χαλάνδρι.

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026

Με στόχο τον εντοπισμό «μαύρων» μισθώσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2026 η πληρωμή των ενοικίων για κύρια, εξοχική και φοιτητική κατοικία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζών. Όσοι δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό χρήμα θα μένουν εκτός επιδοτήσεων και ενισχύσεων, ακόμα κι αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ οι ιδιοκτήτες που θα λαμβάνουν μισθώματα σε μετρητά θα χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν ενοίκια με μετρητά, δεν θα μπορούν να το εκπέσουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.