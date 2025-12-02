Οι έλεγχοι του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ στα ενοίκια που δηλώνονται αποκάλυψαν ακραίες περιπτώσεις, οι οποίες παρότι τραβούσαν αμέσως την προσοχή, καταχωρήθηκαν κανονικά στο σύστημα.

Παραδείγματος χάριν, στα Χανιά σπίτι 107 τετραγωνικών δηλώθηκε για μόλις 5 ευρώ. Επίσης, γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικών στον Άγιο Δημήτριο δηλώθηκε για 10 ευρώ και σπίτι 133 τετραγωνικών στην Ηλιούπολη φαινόταν να νοικιάζεται για 20 ευρώ τον μήνα.

Μάλιστα, σπίτι 199 τετραγωνικών στο Χαλάνδρι δηλώθηκε ότι νοικιάζεται για 30 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνολικά 180.000 ενοικιαστές, από τους περίπου 900.000 οι οποίοι έλαβαν επιδότηση ενοικίου, δήλωσαν ότι καταβάλουν ενοίκιο μέχρι 100 ευρώ το μήνα ουσιαστικά.

Από 100 ευρώ έως 400 ευρώ 630.000 ενοικιαστές και μόλις ο ένας στους 10 δηλώνει ότι πληρώνει ενοίκιο πάνω από 400 ευρώ το μήνα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολιάζοντας το ζήτημα και το γεγονός ότι δεν έλαβαν όλοι οι δικαιούχοι το επίδομα ενοικίου, δήλωσε ότι η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, ώστε οι πολίτες να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις.

«Στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήσαμε έναν κανόνα. Οι πωλητές έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε9 για το έτος 2024. Εκεί πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμασταν και αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί είχαν κάνει το λάθος παλαιότερα να δηλώσουν το μηνιαίο, δώσαμε μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου, την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να κάνει μια διόρθωση στο Ε9 του. Τις τελευταίες ώρες όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση, θα δώσει μία δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη δυνατότητα σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024. Στο Ε9 του. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο προβήκαμε στο μέτρο της επιστροφής του ενός ενοικίου να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά τα οποία δαπανούμε για ενοίκια», είπε ο υπουργός Οικονομικών.