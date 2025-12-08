Τίτλοι τέλους μπαίνουν μετά από δεκάδες χρόνια στα τρόλεΐ. Από σήμερα, Δευτέρα 8/12 οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Τον Νοέμβριο του 1953 όταν ξηλώνονταν οι γραμμές του τραμ προκειμένου τα αντίστοιχα δρομολόγια να αντικατασταθούν από τα πρώτα τρόλεϊ. Μετά από επτά δεκαετίες, η εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει την αντικατάστασή τους από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Η διαδικασία απόσυρσης των τρόλεϊ ξεκίνησε από την Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου όταν τα συνεργεία έκοψαν το πρώτο καλώδιο.

Ξεκινώντας από τον Πειραιά καταργείται πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων, ενώ από Δευτέρα οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Δέσμευση Κυρανάκη για αυξήσεις και προσλήψεις

Η ίδια καθαρή ενέργεια την οποία έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες ανά τις δεκαετίες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στους εργαζόμενους τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τόσο την τεχνική κατάσταση του υφιστάμενου δικτύου όσο και το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο. Δεσμεύθηκε επίσης ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, αντίθετα θα γίνουν νέες προσλήψεις οδηγών και μισθολογικές αυξήσεις, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα.

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ξεκινά η κατάργηση του 70% των εναέριων καλωδίων, αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, απελευθερώνοντας τον αστικό ορίζοντα και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης.

«Θα φέρει οικονομία στον πολίτη, θα φέρει οικονομία στο ελληνικό κράτος, θα φέρει έναν εκσυγχρονισμό, και θα φέρει και μία αισθητική αναβάθμιση της πόλης» δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

«Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο σε οκτώ χρόνια μάξιμουμ, θα κοστίσει 100.000 το κάθε όχημα συν την αγορά του, για να αντικαταστήσεις τις μπαταρίες. Ένα τρόλεϊ θα το έχεις για 24 χρόνια χωρίς να κάνει οτιδήποτε» επεσήμανε ο Γιώργος Γιολδάσης, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στα Τρόλεϊ.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ το κόστος ανά χιλιόμετρο για κάθε τρόλεϊ ανέρχεται σε 5,5 ευρώ, ενώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία αντιστοιχεί σε μόλις 2,5 ευρώ.

Θα προκύψει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους πάνω από 50%

Από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά λεωφορεία θα προκύψει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους πάνω από 50% ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν 20.000.000 ευρώ από το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης δικτύου.

Μετά από την αποξήλωση των καλωδίων στον Πειραιά, θα μπορεί το τραμ να φτάνει στον τερματικό του σταθμό, ακριβώς έξω από το λιμάνι.