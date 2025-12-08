Μια πρώην νικήτρια καλλιστείων κατέρρευσε στο δικαστήριο πριν ακούσει πως θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής της πίσω από τα κάγκελα, μετά την ετυμηγορία για τον θάνατο του 18 μηνών Ρομέο «Τζάξτον» Άνχελες. Η υπόθεση, που συγκλόνισε την κοινότητα του κρατικού Πανεπιστημίου Τζόρτζια Σαουθγουέστερν τον Ιανουάριο του 2024, οδήγησε την 20χρονη Τρίνιτι Μάντισον Πόουγκ σε καταδίκη για κακούργημα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και κακοποίηση παιδιού.

Η Πόουγκ ξέσπασε σε κλάματα όταν ο δικαστής ανακοίνωσε τα αδικήματα στα οποία κρίθηκε ένοχη, στο τέλος της τριήμερης δίκης της. Αν και απαλλάχθηκε από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο, η πρώην «Μις Ντονάλσονβιλ» έλαβε ποινή ισόβιας κάθειρξης με δυνατότητα αναστολής μετά από 30 χρόνια. Ο δικαστής, απευθυνόμενος προς αυτή με σοβαρό ύφος, τόνισε πως έχει εξετάσει προσεκτικά την τραγωδία, προτού καταλήξει στη φράση: «Η ουσία είναι πως θα λάβεις ποινή ισόβιας φυλάκισης».

Την περίοδο του εγκλήματος η Πόουγκ ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο και βρισκόταν σε σχέση με τον πατέρα του παιδιού, τον Τζούλιαν Γουίλιαμς. Σύμφωνα με τις Αρχές, ξυλοκόπησε θανάσιμα το παιδί, ενώ ο Γουίλιαμς είχε φύγει για να πάρει πίτσα. Όταν εκείνος επέστρεψε, ο μικρός Ρομέο βρέθηκε με βαριά τραύματα από αμβλύ όργανο. Μεταξύ άλλων το παιδί έφερε πολλαπλές εγκεφαλικές αιμορραγίες, κάταγμα κρανίου με αιμορραγία και ρήξη στο ήπαρ. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου έκανε εμετό και ήταν σχεδόν χωρίς τις αισθήσεις του, προτού τελικά υποκύψει στα τραύματά του.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν πως η Πόουγκ ενήργησε από ζήλια, επειδή «δυσανασχετούσε» με το παιδί και ήθελε να αποκτήσει δικό της παιδί με τον Γουίλιαμς. Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, προσπάθησε να υποστηρίξει ότι το νήπιο θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί θανάσιμα πέφτοντας από κρεβάτι ύψους περίπου 40 ιντσών, όμως οι Αρχές απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλέστηκε το Court TV, η Πόουγκ προκάλεσε «σοβαρή παραμόρφωση στο ήπαρ» και «κατέστησε τον εγκέφαλό του άχρηστο».

Παρά τις κατηγορίες, η Πόουγκ αρνείται ότι διέπραξε το έγκλημα από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, η καταδικαστική απόφαση ήρθε, ενώ εκείνη παρέμενε ελεύθερη με εγγύηση, γεγονός που εξόργισε τον Γουίλιαμς, ο οποίος είπε στο WALB ότι αυτό ήταν «σαν χαστούκι στο πρόσωπο». Η μητέρα του παιδιού, Σέιλα Άνχελες Γκαρνίκα, βιώνει ένα μαρτύριο από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του γιου της, δηλώνοντας προηγουμένως στην Daily Mail πως «η ζωή του αφαιρέθηκε τόσο νωρίς και τα πάντα είναι δύσκολα από τότε που ξεκίνησαν όλα».

Στις καταληκτικές αγορεύσεις, οι εισαγγελείς υπογράμμισαν ότι ο μικρός ήταν «ένα υγιέστατο αγοράκι» τη στιγμή που ο πατέρας του έφυγε για να πάρει την πίτσα. Ο εισαγγελέας Λιούις Λαμπ είπε στους ενόρκους ότι ο Ρομέο «βρισκόταν σε κυριολεκτική αντίστροφη μέτρηση θανάτου», επισημαίνοντας πως από κάποιο σημείο και μετά «δεν υπήρχε πια ερώτημα αν θα ζήσει, αν θα σωθεί ή αν θα μπορέσει ποτέ να μεγαλώσει».