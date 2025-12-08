Σμπαράλια έγινε το αυτοκίνητο της Ολυμπιονίκης Πηγής Δεβετζή, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Θυμίζεται ότι το αυτοκίνητό της αναποδογύρισε, ωστόσο η ίδια φορούσε ζώνη και δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 εξασφάλισε φωτογραφίες του οχήματός της στον χώρο όπου φυλάσσεται αυτή τη στιγμή το όχημα.

Από το χτύπημα εκτοπίστηκε από τη θέση του οδηγού και κατέληξε στη θέση του συνοδηγού από όπου δεν μπορούσε να βγει, αφού το όχημα ήταν γυρισμένο στο πλάι. Η ίδια προχωρώντας σε δηλώσεις στην εκπομπή, ανέφερε ότι αισθάνθηκε ότι είχε Άγιο.

Η Πηγή Δεβετζή ανακοίνωσε το συμβάν μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram, γράφοντας: «Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πάντα κάνω το σταυρό μου πριν ξεκινήσω για ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν πάντα δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!! Είμαι καλά στην υγεία μου. Νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ!! Σύντομα θα επανέλθω κοντά σας όταν ξεπεράσω το σοκ που έπαθα!! Και πάλι σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!! Να μας έχει όλους ο Θεός καλά, όλους».