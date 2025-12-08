Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν έξω από τη Λάρισα και συγκεκριμένα στο ύψος της Κλινικής «Ιπποκράτειο».

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που το ένα εκ των εμπλεκομένων οχημάτων βρέθηκε εκτός δρόμου, στα παρακείμενα χωράφια.

Αμέσως σήμανε κινητοποίηση με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να φτάνουν στο σημείο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε ένα άτομο με ελαφρά τραύματα και ένα ακόμη άτομο για καθαρά προληπτικούς λόγους και τα διακόμισε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα με το larissanet.