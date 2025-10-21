Οι γαλλικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο πάνω από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος του Μαΐου 2024, καθώς τα εντυπωσιακά εταιρικά κέρδη κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις ανησυχίες γύρω από την πολιτική αστάθεια και τις πιέσεις στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Ο δείκτης CAC 40 του Παρισιού ενισχύθηκε έως και 0,4%, φτάνοντας τις 8.240,92 μονάδες την Τρίτη — επίπεδο που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ κλεισίματος, το οποίο είχε σημειωθεί λίγο πριν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αιφνιδιάσει τις αγορές προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές στα μέσα του έτους.

Ανοδική ώθηση στον δείκτη έδωσαν οι πολιτικές εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας, όταν ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου κατάφερε να επιβιώσει από δύο προτάσεις μομφής και να ξεμπλοκάρει το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Το Παρίσι μειώνει την απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη

Η θετική επίδοση των εισηγμένων εταιρειών στο ξεκίνημα της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων λειτούργησε επίσης ως αντίβαρο στην αναπάντεχη απόφαση της S&P Global Ratings να υποβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας την περασμένη Παρασκευή, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές προκλήσεις της χώρας.

Το χρηματιστήριο του Παρισιού συνεχίζει την ανοδική του πορεία, πλησιάζοντας τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών του ομολόγων, αν και εξακολουθεί να υποαποδίδει, σύμφωνα με το Bloomberg, έναντι περιφερειακών αγορών όπως η Γερμανία.

Ο δείκτης DAX της Φρανκφούρτης έχει καταγράψει επανειλημμένα ιστορικά υψηλά μέσα στο 2025, ενισχυμένος από τη στροφή της γερμανικής κυβέρνησης προς μια πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, με αυξημένες δαπάνες για υποδομές και άμυνα.

Barclays: Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία διατηρεί υψηλά τα ασφάλιστρα κινδύνου

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία παραμένει παράγοντας αβεβαιότητας. Όπως σημείωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές της Barclays Plc σε έκθεσή τους την Τρίτη, οι ταραχώδεις πολιτικές προοπτικές ενδέχεται να συνεχίσουν να αποθαρρύνουν τους επενδυτές και να επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 αναμένεται να συνεχίσει να τροφοδοτεί την επιφυλακτικότητα των επενδυτών στη Γαλλία, διατηρώντας τα ασφάλιστρα κινδύνου σε αυξημένα επίπεδα. Παράλληλα, η αργή πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιορίζει τόσο τις δημοσιονομικές δυνατότητες όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, εκτιμά η ομάδα αναλυτών της Barclays Plc, στην οποία συμμετέχει και ο Emmanuel Cau.

«Παρατηρείται βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά εκτιμούμε ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου για τις γαλλικές μετοχές, ιδίως εκείνες με υψηλή έκθεση στο χρέος, ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα», αναφέρει η τράπεζα σε σημείωμά της.