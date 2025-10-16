Η κυβέρνηση της Γαλλίας «επέζησε» την Πέμπτη από την πρώτη πρόταση δυσπιστίας που πραγματοποιήθηκε στην Εθνοσυνέλευση, έπειτα από τη δέσμευση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, γεγονός που του εξασφάλισε τη στήριξη ορισμένων βουλευτών της Αριστεράς.

Η πρόταση, που κατατέθηκε από τη ριζοσπαστική Αριστερά, έλαβε 271 ψήφους υπέρ, ενώ απαιτούνταν 289 για να εγκριθεί.

Πώς ψήφισαν οι βουλευτές για τη δεύτερη πρόταση δυσπιστίας κατά της γαλλικής κυβέρνησης

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός κατέθεσε επίσης δική του πρόταση δυσπιστίας, η οποία, επίσης, δεν πέρασε –144 βουλευτές ψήφισαν κατά της κυβέρνησης, πάλι κάτω από τις 289 ψήφους που απαιτούνται για την ανατροπή της.

«Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το κεφάλι του Λεκορνί, γράφουν γαλλικά ΜΜΕ

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούσαν ότι αμφότερες αυτές οι προτάσεις μομφής θα απορριφθούν μετά την απόφαση που έλαβε το Σοσιαλιστικό Κόμμα να μην τις υπερψηφίσει, λαμβάνοντας υπόψη του την αναστολή της μεταρρύθμισης του γαλλικού ασφαλιστικού συστήματος που υποσχέθηκε ο νέος πρωθυπουργός.

Μια «δαμόκλειος σπάθη» αιωρείται πάνω από το κεφάλι του Λεκορνί, ανέφερε χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, «καθώς η κυβέρνησή του ενδέχεται να ανατραπεί λίγες ώρες μετά τον διορισμό της», καθώς τα πάντα εξαρτώνται από τον αριθμό των βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού και του Σοσιαλιστικού κόμματος που δεν θα ακολουθήσουν τις επίσημες γραμμές των κομμάτων τους, δηλαδή την καταψήφιση των προτάσεων μομφής.