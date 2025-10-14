Η γαλλική κυβέρνηση αναστέλλει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027, ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Θα προτείνω στο κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να ανασταλεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2023 έως τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα έως τον Ιανουάριο του 2028», υποσχέθηκε στους βουλευτές, ικανοποιώντας ένα βασικό αίτημα των Σοσιαλιστών –μιας κρίσιμης ομάδας για την επιβίωση της κυβέρνησής του.

Με την απόφαση αυτή ο Γάλλος πρωθυπουργός ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το κόστος αυτής της απόφασης θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2027. Ανέφερε όμως ότι ο στόχος για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το 2026 θα επιτευχθεί.

Δεν θα πέσει σε θεσμική κρίση η Γαλλία, λέει ο Λεκορνί

Ο Λεκορνί υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών. Ο Λεκορνί κατηγόρησε τέλος τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ο Λεκορνί, που δίνει μάχη επιβίωσης απέναντι σε τουλάχιστον δύο προτάσεις μομφής αργότερα μέσα στην εβδομάδα, έκανε την ανακοίνωση στο κοινοβούλιο στο πλαίσιο μιας ύστατης προσπάθειας να δημιουργήσει τις συνθήκες για την έγκριση ενός περικομμένου προϋπολογισμού για το 2026.

Προσπαθεί να αποτρέψει την πρόταση μομφής ο Λεκορνί – «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα»

Η αναστολή της μεταρρύθμισης αυτής ήταν ένας από τους όρους που θέτει το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί.

Sébastien Lecornu annonce une suspension de la réforme des retraites pic.twitter.com/hZmFle81By — BFMTV (@BFMTV) October 14, 2025

Η απόφαση του Λεκορνί θεωρείται ως παραδοχή από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι το «πάγωμα» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού ήταν ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η πολιτική επιβίωση του Λεκορνύ, του έκτου πρωθυπουργού του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής», είπε.

Ο Λεκορνί επανέλαβε ότι το κοινοβούλιο θα έχει «την τελευταία λέξη» επί του προϋπολογισμού και ότι είναι «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

Ο Λεκορνί απηύθυνε την ομιλία του στο κοινοβούλιο για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού του, ελπίζοντας να αποτρέψει μια πρόταση μομφής που θα βύθιζε τη Γαλλία ακόμη βαθύτερα στην πολιτική αστάθεια.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας προσπαθούν να περάσουν προϋπολογισμούς λιτότητας μέσα από ένα διχασμένο κοινοβούλιο, χωρισμένο σε τρία ιδεολογικά στρατόπεδα.