Η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σήμερα, μετά τον επαναδιορισμό του.

«Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε στον επανδιορισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, αιφνιδιάζοντας το πολιτικό σκηνικό και τερματίζοντας ημέρες έντονης φημολογίας και παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων για την άρση του βαθύτατου πολιτικού αδιεξόδου της χώρας.

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Παρασκευής, μετά τις τελικές επαφές του προέδρου με εκπροσώπους των κυριότερων πολιτικών κομμάτων.

Σε μήνυμά του μετά τον επανδιορισμό του στην πρωθυπουργία, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε πως αποδέχεται την αποστολή που του ανατέθηκε και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε η Γαλλία να εγκρίνει προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους και να αντιμετωπιστούν τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.