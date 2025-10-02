Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος η περιουσία του οποίου φτάνει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, φέρνοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla στα μισά του δρόμου για το status του τρισεκατομμυριούχου.

Η περιουσία του Μασκ ξεπέρασε προσωρινά το μισό τρισεκατομμύριο την Τετάρτη, πριν υποχωρήσει στα 499 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Ο Μασκ κατέχει το 12% της Tesla, η οποία αξίζει περισσότερα από 1,5 τρισ. δολάρια, και η περιουσία του έχει ενισχυθεί φέτος από την άνοδο της μετοχής του κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο 54χρονος έχει και άλλες επιχειρήσεις, όπως η εταιρεία διαστημικών πτήσεων SpaceX, η οποία σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές αποτιμάται στα 400 δισ. δολάρια και η xAI, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με αποτίμηση 75 δισ. δολαρίων τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Pitchbook.

Όπως τονίζει ο Guardian, οι μετοχές της Tesla είχαν υποχωρήσει νωρίτερα φέτος, επηρεασμένες από τον ανταγωνισμό των κινεζικών εταιρειών, τη μείωση των πωλήσεων και τις αμφιβολίες για την εστίαση του Μασκ στην εταιρεία, λόγω των υπόλοιπων επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και της ταραχώδους σχέσης του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η δημόσια στήριξη του Μασκ στον Τραμπ και οι δεξιές πολιτικές του απόψεις στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει, έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις της Tesla, σύμφωνα με αναλυτές.

Ωστόσο, οι μετοχές της Tesla έχουν αυξηθεί κατά 70% τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε, με τον Μασκ να επαναφέρει την εστίασή του στις εταιρείες του. Από την αρχή του 2025, οι μετοχές είναι πλέον 13% υψηλότερα.

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι ο Μασκ επανήλθε «στο επίκεντρο» της εταιρείας μετά από αρκετούς μήνες στον Λευκό Οίκο.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μασκ αποκάλυψε την αγορά περίπου 1 δισ. δολαρίων μετοχών, δείχνοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στο μέλλον της Tesla, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μετατραπεί από κατασκευαστή αυτοκινήτων σε ηγέτη στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Τον προηγούμενο μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πρότεινε ένα σχέδιο αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον Μασκ, θέτοντας υψηλούς οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους για τον CEO.

Η θέση του Μασκ στην κορυφή της λίστας πλούτου δεν ήταν πάντως σταθερή τον προηγούμενο μήνα. Τον Σεπτέμβριο, ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού Oracle, προσπέρασε προσωρινά τον Μασκ ως τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ανταγωνιστή της λίστας του Forbes.

Σήμερα, το Bloomberg εμφανίζει τον Μασκ πολύ μπροστά από τον Έλισον, υπολογίζοντας την περιουσία του διευθύνοντα συμβούλου της Tesla στα 470 δισ. δολάρια, έναντι 349 δισ. δολαρίων του Έλισον.