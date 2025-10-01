Φρένο φαίνεται να μπαίνει στην είσοδο του Tesla Cybertruck στην Ευρώπη για τους Αμερικανούς στρατιώτες που υπηρετούν σε βάσεις της ηπείρου. Όπως ανακοίνωσε η Τελωνειακή Υπηρεσία του Αμερικανικού Στρατού, το εντυπωσιακό ηλεκτρικό φορτηγάκι του Έλον Μασκ δεν πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς δεν μπορεί να εισαχθεί από το προσωπικό των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, αναφέρεται πως το Cybertruck «αποκλίνει σημαντικά» από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως πεζών και ποδηλατών.

«Όταν Αμερικανοί στρατιώτες μετατίθενται στο εξωτερικό, μπορούν να φέρουν μαζί τους τα προσωπικά τους οχήματα. Ωστόσο, αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Αιχμηρός» σχεδιασμός που «κόβει» την ασφάλεια

Η βασική αιτία της απαγόρευσης είναι το ιδιαίτερο αμάξωμα του Cybertruck, κατασκευασμένο από σκληρό ανοξείδωτο ατσάλι με αιχμηρές γωνίες. Αυτό το χαρακτηριστικό – που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του μοντέλου – παραβιάζει τους κανόνες παθητικής ασφάλειας της ΕΕ, οι οποίοι απαιτούν οχήματα με στρογγυλεμένες επιφάνειες, ζώνες απορρόφησης κρούσης και σχεδίαση που να ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς σε περίπτωση σύγκρουσης με πεζούς ή δικυκλιστές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τελωνειακή Υπηρεσία του Στρατού, το Cybertruck ξεπερνά το επιτρεπόμενο βάρος των 3,5 τόνων για επιβατικά ηλεκτρικά οχήματα στην ΕΕ, χωρίς να διαθέτει περιοριστή ταχύτητας, όπως απαιτείται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για βαρέα EV.

«Το Cybertruck δεν έχει λάβει έγκριση τύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων παθητικής ασφάλειας», υπογραμμίζεται στο έγγραφο.

«Πολλά από τα χαρακτηριστικά του – και κυρίως το σκληρό, αιχμηρό αμάξωμα – παραβιάζουν άμεσα τα πρότυπα ασφαλείας».

Η Γερμανία απαντά «όχι» στην εξαίρεση

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη επιχείρησαν να εξασφαλίσουν κατ’ εξαίρεση αξιολόγηση του οχήματος από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας. Ωστόσο, η απάντηση των γερμανικών αρχών ήταν σαφής:

«Το Tesla Cybertruck όχι μόνο δεν πληροί τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά αποκλίνει ουσιωδώς από αυτές», σημειώθηκε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν είναι εφικτή ούτε η μεμονωμένη έγκριση τύπου.

Κατά συνέπεια, η Τελωνειακή Υπηρεσία του Στρατού δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικά εισαγωγής για το Cybertruck. Οι στρατιώτες που επιχειρήσουν να το μεταφέρουν στην Ευρώπη ίσως υποχρεωθούν να το επιστρέψουν στις ΗΠΑ με δικά τους έξοδα.

Πέρα από την ασφάλεια υπάρχουν ανησυχίες για «προβολή» του προσωπικού

Εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές, υπάρχει και μια επιπλέον ανησυχία, όπως σημειώνεται από το Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας και Αμερικανούς αξιωματούχους: η έντονη αναγνωρισιμότητα του οχήματος.

Ο ιδιαίτερος γωνιώδης σχεδιασμός του Cybertruck – που έχει συζητηθεί έντονα από το 2019 – ενδέχεται να τραβήξει ανεπιθύμητη προσοχή στους δρόμους της Ευρώπης. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στον σκοπό των στρατιωτικών πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες στόχο έχουν τη διακριτική μετακίνηση Αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και οχημάτων.

Η «δύσκολη» ευρωπαϊκή αγορά

Το Cybertruck δεν είναι το μοναδικό αμερικανικό όχημα που αντιμετωπίζει εμπόδια στην ευρωπαϊκή αγορά. Παραδοσιακά, πολλά pickups και SUV από τις ΗΠΑ – ειδικά όσα υπερβαίνουν τα όρια βάρους ή εκπομπών ρύπων – δυσκολεύονται να πάρουν έγκριση στην ΕΕ.

Ακόμα και εμβληματικά μοντέλα όπως το Ford F-150 χρειάζονται σημαντικές τροποποιήσεις για να συμμορφωθούν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ωστόσο, η περίπτωση του Cybertruck είναι ιδιαίτερη, καθώς το εύρος των αποκλίσεων από τους κανόνες της ΕΕ είναι πολύ μεγαλύτερο – κάτι που το καθιστά, τουλάχιστον προς το παρόν, ανεπιθύμητο στους ευρωπαϊκούς δρόμους.