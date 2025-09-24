Μπορεί η χώρα του να περνάει μια περίοδο αναταραχής, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να εκμεταλλευτεί το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για να συνομιλήσει με τους «ηγέτες» της Γουόλ Στριτ με σκοπό να τους κάνει μια απλή πρόταση: Επενδύστε στη Γαλλία – κάθε δημοκρατία έχει τα πάνω και τα κάτω της.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που σύμφωνα με το Bloomberg, βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, παρέθεσε πρωινό την Τρίτη σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Γουόλ Στριτ, συμπεριλαμβανομένων του διευθύνοντος συμβούλου της Blackstone Inc., Στιβ Σβάρτσμαν, του διευθύνοντος συμβούλου της Bank of America Corp., Μπράιαν Μόινιχαν, και του Τζον Ζίτο, συμπροέδρου του βραχίονα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Apollo Global Management Inc.

Αν και αναγνώρισε τους εγχώριους «περιορισμούς», ο Μακρόν επαίνεσε τους σταθερούς θεσμούς της Γαλλίας και τις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2017, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και των επιδομάτων ανεργίας, σύμφωνα με δύο άτομα που παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση στο γαλλικό προξενείο.

Τα στελέχη που παρευρέθηκαν στη συνάντηση -μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αντεμπάγιο Ογκουνλέσι, διευθύνων σύμβουλος της Global Infrastructure Partners της BlackRock Inc., ο πρόεδρος της Citigroup Inc., Τζον Ντούγκαν, και η διευθύνουσα σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co., Μαίρη Έρντοους- δεν συζήτησαν την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους από τον Μακρόν τη Δευτέρα.

Το Bloomberg αναφέρει πως ο Μακρόν, που είναι και ο ίδιος πρώην επενδυτικός τραπεζίτης, προσπαθεί κάθε χρόνο να προσελκύσει ξένους διευθύνοντες συμβούλους στις Βερσαλλίες για μια συνάντηση με τίτλο «Επιλέξτε τη Γαλλία».

Ο Μακρόν τόνισε ότι προτεραιότητα ήταν η μείωση των δημόσιων δαπανών παρά η νέα φορολογία. Ωστόσο, το Bloomberg τονίζει πως, έχοντας χάσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος ίσως να μην είναι σε θέση να αποφασίσει τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Μακρόν εξήρε το κράτος δικαίου στη Γαλλία και τόνισε ότι η χώρα αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας, μεταφορών και στέγασης, καθώς και σε τεχνολογία, επισημαίνοντας τη φήμη των Γάλλων μηχανικών και τις φιλοδοξίες της γαλλικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Mistral.

Όμως, αντί να συζητήσουν για τη Γαλλία, οι καλεσμένοι του Μακρόν φαίνεται πως τον ρώτησαν για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έναν από αυτούς να την περιγράφει ακόμη και ως θεσμική εχθρότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε τονίζοντας την καλή σχέση που έχει με τον συντηρητικό καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και επισημαίνοντας ότι οι δυο τους εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι δύο πολιτικοί έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να υποστηρίξουν ένα σχέδιο για την ΕΕ να επενδύσει περισσότερο, γνωστό ως έκθεση Ντράγκι. Το Bloomberg γράφει πως η γαλλική πίεση για αναδιατύπωση των ευρωπαϊκών κανονισμών, ξεκινώντας από τους κανόνες ESG, έρχεται καθώς αντίπαλες εταιρείες στις ΗΠΑ φαίνονται έτοιμες να εισέλθουν σε μια φάση απορρύθμισης.