Τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να καταστεί περιφερειακός κόμβος logistics, με υποδομές που είναι «πράσινες» και έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, περιέγραψε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης, από το βήμα του Athens International Investment Summit.

Αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις, σημείωσε: «Έχουμε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Ευρώπης και οι ξένες επενδύσεις είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Σε δύσκολες περιόδους, οι ξένοι εύλογα κρατούν αποστάσεις. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ωστόσο, δεν σταμάτησε ποτέ ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια να επενδύει στη χώρα. Σήμερα, η εικόνα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο αισιόδοξη – θα έλεγα εξαιρετικά θετική. Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι χρήσιμη και πιστεύω ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μία από τις εταιρείες με τις οποίες οι διεθνείς επενδυτές θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν.»

Επεσήμανε ακόμη ότι τα μεγάλα και σύνθετα έργα μπορούν να παραδοθούν έγκαιρα και με ποιότητα, όταν υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα – ένας συνδυασμός που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών και μεταμορφώνει τη χώρα σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο logistics.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Περιστέρης «Η προτεραιότητα, ορθώς – σε αντίθεση με το παρελθόν – μετατοπίζεται πλέον στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για ένα ενιαίο δίκτυο λιμανιών, αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμου. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μία από τις ελληνικές εταιρείες με αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας μεγάλων έργων υποδομής».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Υπάρχει εμφανές επενδυτικό κενό, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών στη βορειοανατολική Ελλάδα. Καταρχάς, λείπουν κρίσιμα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό δίκτυο διασυνδεδεμένων λιμένων -της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης – αλλά και του διαδρόμου προς τη Μαύρη Θάλασσα.

Και συνέχισε υπογραμμίζοντας τα εξής:

Ο μεγαλύτερος οδικός άξονας της χώρας που συνδέει την Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία με τη Δυτική Ευρώπη — η Εγνατία Οδός — είναι σήμερα κακώς συντηρημένη. Τόνισε ότι το Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αναλάβει ο παραχωρησιούχος και η Εγνατία Οδός να συντηρηθεί όπως πρέπει.

Εξίσου κρίσιμης σημασίας είναι οι ενεργειακές διασυνδέσεις. Είναι αδιανόητη η ανυπαρξία ηλεκτρικής διασύνδεσης με τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Επιπλέον, για λόγους περισσότερο πολιτικούς παρά τεχνικούς, δεν υπάρχουν επαρκείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις προς τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό τη στιγμή που μέσα στην ημέρα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μπορεί να είναι σχεδόν μηδενικές, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αρνητικές, ενώ στην Ιταλία φτάνουν τα 87 €/MWh. Μια ολοκληρωμένη ηλεκτρική διασύνδεση θα ωφελούσε αμφότερες τις πλευρές – την Ελλάδα, που διαθέτει πλεόνασμα ενέργειας, και την Ιταλία, που θα έβλεπε μείωση τιμών. Ωστόσο, πολιτικοί λόγοι δυσχεραίνουν την υλοποίηση αυτών των έργων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θεσμική και πολιτική σταθερότητα, ώστε η πρόοδος των έργων να μην επηρεάζεται από την εναλλαγή των πολιτικών κύκλων. Για παράδειγμα, το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) που είναι ύψους 13 έως 15 δισ. ευρώ για να υλοποιηθεί έγκαιρα, απαιτεί σταθερή πολιτική ανεπηρέαστη από την κυκλικότητα της πολιτικής.

Για να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση: