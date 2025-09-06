Μειωμένα είναι τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο, με τις μειώσεις να είναι πιο έντονες στα «πράσινα» προγράμματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα πράσινα τιμολόγια εμφανίζουν εκπτώσεις από 15% και πάνω, με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα 13 λεπτά, στα 12, αλλά και στα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κατεβαίνει ακόμα και παρακάτω, πλησιάζοντας τα εννέα λεπτά.

Σε ορισμένους παρόχους, το μπλε τιμολόγιο βρίσκεται επίσης περίπου στα 10 λεπτά, σημειώνοντας σύγκλιση με το πράσινο, κάτι που συμβαίνει σπάνια.

Πρόκειται για επίπεδα τιμών που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και καιρό, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μεσοσταθμική μείωση στα πράσινα τιμολόγια φτάνει έως και το 20%, κάτι που θα έχει άμεσο όφελος για τους καταναλωτές.

Το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 8,9 λεπτά, ενώ το ακριβότερο στα 16,2.