Με την είσοδο της Βουλγαρίας στην τελική ευθεία για την ένταξή της στην ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου του 2026 συμπίπτει η φετινή συμμετοχή του Βουλγαρο-ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (BHCCI) και του Green Transition Forum (GTF) στην 89η ΔΕΘ, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο φορείς θα φέρουν στη Θεσσαλονίκη έναν πρώην πρωθυπουργό της γείτονος, υπουργούς και από τις δύο πλευρές των συνόρων και στελέχη οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, που θα συμμετάσχουν σε φόρουμ με τίτλο «Bulgaria Meets the Euro: Integration and Economic Perspectives» («Η Βουλγαρία συναντά το Ευρώ: “Ενσωμάτωση και Οικονομικές Προοπτικές”»).

Το τριήμερο φόρουμ εκκινεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, με τα εγκαίνια της εκθεσιακής συμμετοχής του BHCCI και του GTF (Περίπτερο 16 της ΔΕΘ) και τη θεματική: «Μια αγορά, ένα νόμισμα, μια περιοχή: Ενδυναμώνοντας από κοινού την ανταγωνιστικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Τον εναρκτήριο χαιρετισμό θα απευθύνουν οι διοργανωτές του φόρουμ, Σάββας Καραφυλλίδης (πρόεδρος του BHCCI) και Μόνικα Στανίσεβα (Monika Stanisheva), ιδρύτρια του GTF και πρόδρος του διοικητικού συμβουλίου του Dir.bg.

Την κεντρική συζήτηση της ημέρας, με τίτλο «Οδικός χάρτης για την υιοθέτηση του ευρώ: Στρατηγικές προτεραιότητες για τη Βουλγαρία και μαθήματα από την Ελλάδα», θα συντονίσει ο πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Σεργκέι Στανίσεφ (Sergei Stanishev), με ομιλητές τον Νικόλαο Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (αναμένεται τελική επιβεβαίωση συμμετοχής) και τον Βούλγαρο ομόλογό του, Μετόντι Μετόντιεφ (Metodi Metodiev).

Θα ακολουθήσει σειρά συζητήσεων, με συντονίστρια τη Σοφία Κασίντοβα (Sophia Kassidova), μέλος του διαχειριστικού συμβουλίου του επενδυτικού κεφαλαίου για την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative Investment Fund). Στην πρώτη, με τίτλο ««Πλοήγηση στην ενσωμάτωση στην Ευρωζώνη: Στρατηγικές επισημάνσεις από τις κεντρικές τράπεζες Βουλγαρίας και Ελλάδας», θα μιλήσουν ο Ιλια Λινγκόρσκι (Iliya Lingorski), μέλος τους συμβουλίου διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της γείτονος και ο Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η δεύτερη, με τίτλο «Τραπεζική στη Ζώνη του Ευρώ: είναι ο ιδιωτικός τομέας έτοιμος για την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη;», θα εστιάσει στην ετοιμότητα του ιδιωτικού τομέα με ομιλήτρια τη Μάγια Αλέξοβα (Maya Alexova), επικεφαλής του Διεθνούς Κέντρου της UniCredit Bulbank.

Ομιλία με θέμα «Νέο παραγωγικό πρότυπο και αναπτυξιακό σχέδιο: Η ελληνική καλή πρακτική», θα πραγματοποιήσει στη συνέχεια ο υπουργός Ανάπτυξης, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Αμέσως μετά, το πάνελ με τίτλο «Η υιοθέτηση του Ευρώ και ο οικονομικός της αντίκτυπος: Ξεκλειδώνοντας την ανάπτυξη, την καινοτομία και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση», υπό τον συντονισμό της Λιλιάνα Πάβλοβα (Lilyana Pavlova), αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2019-2023), θα αναλύσει τις οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης. Στο πάνελ συμμετέχουν οι Μάρτιν Ντανόφσκι (Martin Danovski), υφυπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης, Ισμήνη Παπακυρίλλου, διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ιβάν Μιχαήλοφ (Ivan Mihaylov), CEO του AmCham Bulgaria, Ιγκορ Ρομπό (Igor Rombaut), υπεύθυνος επιχειρηματικής ανάπτυξης της Agropolychim AD, Σάσκα Σάσοβα (Sashka Sashova), διευθύντρια μάρκετινγκ της Power Partner Solutions, και δρ. Δημήτρης Τσιμπανούλης, managing partner της δικηγορικής εταιρείας Τσιμπανούλης & Συνεργάτες.

Η πρώτη ημέρα θα κλείσει με τη συζήτηση «Από την υιοθέτηση του ευρώ στην περιφερειακή ανάπτυξη: Δίνοντας ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με συντονιστή τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Σεργκέι Στανίσεφ. Ομιλητές θα είναι η ιδρύτρια του GTF, Μόνικα Στανίσεβα, ο διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στη Βουλγαρία, Γεώργιος Κρεμλής και η Λιλιάνα Πάβλοβα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαίκής Τράπεζας Επενδύσεων (2019-2023).

Οι εργασίες της Κυριακής 7η Σεπτεμβρίου αρχίζουν με την εναρκτήρια ομιλία του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, υφυπουργού Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης). Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη συνδεσιμότητα και την ενέργεια, υπό τον συντονισμό του Γεώργιου Κρεμλή. Θα συμμετάσχουν οι Ιβάν Ιβάνοφ (Ivan Ivanov), υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών της Ελλάδας, Λούμπεν Νάνοφ (Luben Nanov), αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της γείτονος και Τόντορ Ιβάντζικοφ (Todor Ivandjikov), πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανίας Αεροπορίας της Βουλγαρίας.

Το μέλλον της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο της επόμενης ενότητας». Στις συζητήσεις ηγετών (Leaders Talks) θα συμμετάσχουν οι Ιβα Πέτροβα (Iva Petrova), αναπληρώτρια υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Καλίνα Τοντόροβα (Kalina Todorova), υψηλόβαθμο στέλεχος της Hydroelectroinvest, NEK EAD, Ντιμιταρ Ζάρκεφ (Dimitar Zarchev), διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κατανομής Φορτίου του ESO (Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βουλγαρίας), Μάριαν Πάβελ (Marian Pavel), country manager της Rezolv Romania, Θωμάς Αχείμαστος, αντιπρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου και Γιώργος Σάτλας, εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του ΔΣ της ICGB AD (Εταιρείας Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας).

Ακολούθως, σε πάνελ για το «έξυπνο» μέλλον της ενέργειας, με συντονιστή τον Βασελίν Τοντόροφ (Veselin Todorov) πρόεδρο της Ακαδημίας Ηλιακών της Βουλγαρίας, θα μιλήσουν οι Ντραγκομίρ Τσάνεφ (Dragomir Tsanev), εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα EnEffect, Ναζέντα Μιάσκοβα (Nadezhda Myashkova), CEO της Power Partner Solutions, και Μάρτιν Κόλεφ (Martin Kolev), επιχειρησιακός διευθυντής της STYROZYD ECO. Η ημέρα θα κλείσει με συζήτηση για την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα και τις λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με κεντρικό ομιλητή τον Σβέτοσλαβ Μπέντσεφ (Svetoslav Benchev), πρόεδρος της Ένωσης Πετρελαίου και Αερίου της Βουλγαρίας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν με σεμινάριο από την εταιρεία Baker Tilly τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου με θέμα «Επιχειρώντας στην Ευρωζώνη», ενώ έως τις 14 του μηνός θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, διεπιχειρηματικές συναντήσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης.