Συνολικά 78.618.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 103.582 δικαιούχους για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ