Στο ραντάρ της ΑΑΔΕ βρίσκεται το ηλεκτρονικό εμπόριο με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να εντείνει τους ελέγχους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου καθημερινά καταγράφονται χιλιάδες συναλλαγές.

Στόχος των σαρωτικών διασταυρώσεων ο εντοπισμός κρυφών πωλήσεων οι οποίες δεν περνούν από την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και δεν αφήνουν ίχνη στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ειδική ομάδα φοροελεγκτών έχει αναλάβει να σκανάρει τις πλατφόρμες με τη βοήθεια συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, συγκρίνοντας τα δεδομένα συναλλαγών με όσα δηλώνουν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι αλγόριθμοι στο παιχνίδι

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ βασίζονται σε αλγόριθμους που παρακολουθούν αγοραπωλησίες, κινήσεις λογαριασμών, δηλώσεις ΦΠΑ, τζίρους και εισοδήματα, ακόμη και τα παραστατικά παραδόσεων από κούριερ. Στόχος είναι να εντοπίζονται όσοι δεν κόβουν αποδείξεις και αποκρύπτουν συναλλαγές. Οι έλεγχοι δείχνουν ότι αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν.

Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά:

Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο το εμπόριο ιματισμού, απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 2,13 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2022.

Ομόρρυθμη εταιρεία στη Μακεδονία, που πουλούσε φωτιστικά μέσω διαδικτύου, απέκρυψε 2,79 εκατ. ευρώ από πωλήσεις εκτός Ε.Ε., μη εκδίδοντας ή εκδίδοντας ανακριβώς 8.107 φορολογικά στοιχεία την περίοδο 2019-2023.

Επιχείρηση στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στο λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, απέκρυψε 4,25 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 1,02 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2020.

Βαριές καμπάνες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσες πλατφόρμες δεν συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ αλλά και με αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, οι χρήστες που δεν δηλώνουν τα στοιχεία τους θα βλέπουν τους λογαριασμούς τους να «παγώνουν» και τις πληρωμές τους να παρακρατούνται από την εφορία. Μάλιστα, προβλέπονται κοινοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι με τις φορολογικές αρχές των άλλων κρατών – μελών.

Σημειώνεται ότι όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που λειτουργούν σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι πλέον υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι χρήστες τους. Όπως αναφέρουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, με τα μέτρα που λαμβάνονται και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται ενισχύεται η φορολογική συμμόρφωση, καθώς ακόμα και όσοι εξακολουθούν να φοροδιαφεύγουν γνωρίζουν πλέον ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα για να τους εντοπίσει.