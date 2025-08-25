Οι μετοχές στη Wall Street έκλεισαν με πτώση τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές για τα επιτόκια στις ΗΠΑ και αναμένοντας τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia αυτή την εβδομάδα, μετά το ράλι της Παρασκευής που οδήγησε τον δείκτη Dow Jones σε νέο ιστορικό υψηλό.

Την περασμένη Παρασκευή, οι αγορές ενισχύθηκαν μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, στο συμπόσιο του Jackson Hole, ότι ενδεχομένως να εξεταστεί μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος τις ενδείξεις εξασθένησης στην αγορά εργασίας.

«Η αγορά έχει ένα… μεθύσι μετά το Jackson Hole», σχολίασε ο Τζέικ Ντόλαρχαϊντ, CEO της Longbow Asset Management στην Οκλαχόμα. «Οι επενδυτές κάνουν ένα μικρό διάλειμμα».

Την Παρασκευή αναμένονται τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί στενά η Fed, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία για την απασχόληση. Οι εκθέσεις αυτές θεωρούνται καθοριστικές, ιδίως μετά τη διευκρίνιση του Πάουελ ότι η μείωση επιτοκίων δεν είναι δεδομένη.

«Το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι η αγορά εργασίας», τόνισε ο Μπράιαν Κλίμκε, διευθυντής επενδύσεων στη Cetera Investment Management. «Η απασχόληση δείχνει σημάδια κόπωσης και η οικονομία αποδυναμώνεται, οπότε η Fed πρέπει να δράσει νωρίτερα και το βλέπει κι εκείνη».

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε κατά 1% ενόψει των αποτελεσμάτων της την Τετάρτη, που αναμένονται ως ένα από τα πιο κρίσιμα γεγονότα της εβδομάδας στη Wall Street και σημαντική δοκιμασία για το αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Με δεδομένο ότι η Nvidia αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του S&P 500, τα αποτελέσματά της επηρεάζουν έμμεσα εκατομμύρια Αμερικανούς που επενδύουν μέσω index funds για τη σύνταξή τους.

Οι δηλώσεις του Πάουελ την Παρασκευή οδήγησαν μεγάλες τράπεζες όπως η Barclays, η BNP Paribas και η Deutsche Bank να προβλέπουν μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα 84% για μια τέτοια κίνηση.

Στις αγορές:

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,43% στις 6.439,32 μονάδες .

. Ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 0,22% στις 21.449,29 μονάδες .

. Ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,77% στις 45.282,47 μονάδες.

Από τους 11 κλαδικούς δείκτες του S&P 500, οι 9 έκλεισαν με πτώση, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν τα βασικά καταναλωτικά αγαθά (-1,62%) και η υγεία (-1,44%).

Η αισιοδοξία της Παρασκευής είχε οδηγήσει τον Dow σε ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο 2024, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Μάιο.

Τη Δευτέρα, η Jefferies έγινε η τελευταία χρηματιστηριακή που αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο της για τον S&P 500 στο τέλος του έτους.

Στις μεμονωμένες μετοχές: