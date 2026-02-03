Ο έρωτας βρίσκεται στο επίκεντρο της «Αστερόσκονης» της Χριστίνας Ματθαίου – ενός έργου που επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο. Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν ένα κοινό σύμπαν, όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια, διαχρονική ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Οι ιστορίες αυτές συνομιλούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα μωσαϊκό σχέσεων και εμπειριών που εκτείνονται στον χρόνο και στον χώρο. Χωρίς να εγκλωβίζονται σε συγκεκριμένα πρότυπα ή στερεότυπα, φωτίζουν την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι αγαπούν, πλησιάζουν, απομακρύνονται και επαναπροσδιορίζονται.

Η Χριστίνα Ματθαίου ξεδιπλώνει στο Newsbeast τις δικές της σκέψεις και συναισθήματα «από το Ά έως το Ω» για τη δική της Αστερόσκονη, που στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται σε λίγους. Αφορά όλους όσοι έχουν αγαπήσει, πλησιάσει, απομακρυνθεί. Και όσους ετοιμάζονται να το ξανακάνουν, γιατί το παιχνίδι συνεχίζεται.

Η Αστερόσκονη από το «Α έως το Ω», από τη σκηνοθέτιδα της παράστασης

«ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ»

Είναι αυτή η ιστορία που συνδιάζει τον έρωτα με το σύμπαν. Είναι μια ιστορία για να κάνεις μια μικρή παύση και να σκεφτείς το συναίσθημα εκείνο που μεταμορφώνει και κινεί τον κόσμο.

Διαφορετικές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές, έρχονται να μας ψιθυρίσουν σαν μνήμες από το παρελθόν. Να μας θυμίσου πως ερωτεύονται (και πως το εκφράζουν) οι άνθρωποι ανά τα χρόνια.

Βλέποντας τα ίδια αστέρια. Αφού τα άστρα που βλέπουμε στον ουρανό απέχουν δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες έτη φωτός από εμάς και τα βλέπουμε όπως ήταν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι τα ίδια άστρα.

Γιατί γράφεις μια ιστορία;

Γράφεις μια ιστορία…για να επιστρέψεις.

Να επιστρέψεις σε αυτό που έζησες. Να επιστρέψεις σε κάποιον αυτό που σου έδωσε.

Την ζεστασιά…την ευτυχία του να έχεις ένα κορμί και να το νιώθεις να δονείται. Την χαρά του να νιώθεις ότι υπάρχεις επιτέλους, στο βλέμμα του.

Γράφεις μια ιστορία για να μοιραστείς.Τον πόνο. Γράφεις σε κάποιον για να το μάθει. Για να τον κάνεις ξανά παρόντα. Ακόμα και αν …

Δεν έχει πάντα αποτέλεσμα. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησες.

Εσύ… πότε ερωτεύτηκες τελευταία φορά;

Και αυτός ο έρωτας; Υπάρχει;

Ζει ακόμα μέσα σου;

Ή χάθηκε και έγινε ανάμνηση.

Θυμάσαι; Θυμάσαι πως μοιάζει ο έρωτας; Θυμάσαι σε ποιον θα αφιέρωνες αυτή την ιστορία;

Ίσως … αυτή η ιστορία είναι για σένα.

Και αν δεν είναι, είναι σίγουρα για κάποιο εσένα που θες να την αφιερώσεις.

Λοιπόν!!!

Πάμε πάλι στα αστέρια γιατί πολύ μιλήσαμε για τον έρωτα.

Στο σύμπαν υπάρχουν περίπου ένα τρισεκατομμύριο τρισεκατομμύρια άστρα, όσα και οι κόκκοι της άμμου όλων των ωκεανών της γης.

Σε ένα τόσο πυκνοκατοικημένο σύμπαν πως γίνεται να αισθάνεσαι…

Μόνος…

Οκ μην πέφτεις.

Ναι…

Ξέρω, δεν είναι πάντα εύκολο όταν τελειώνει.

Όμως…

Προσπάθησες. Ξανά και ξανά…

Ρωτάω λοιπόν. Αν μέχρι σήμερα έχεις ερωτευτεί έστω και μια φορά…

Σε έχουν ερωτευτεί έστω και μια φορά.

Τότε τι άλλο χρειάζεται να πω για να σε πείσω να έρθεις να δεις την παράσταση;

Υποθέτω σε έχω πείσει.

Φαίνεται από τον τρόπο που κοίταξες όταν σε ρώτησα πότε ερωτεύτηκες τελευταία φορά. Πότε ήταν τελικά;

Χρόνια πριν…

Ψεύτη. Δεν έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Ίσως και να έχουν. Αλλά σου φαίνεται σαν να ήταν χθες.

Ώρα να κάνεις κάτι. Μια μεγάλη πράξη για τον έρωτα. Καλά όχι και τόσο μεγάλη. Κάνε αυτό που μπορείς. Κλείσε εισιτήριο και έλα να κλάψουμε και να γελάσουμε μαζί τους έρωτές μας.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ματθαίου

Μουσική Σύνθεση/Επιμέλεια: Μυρτώ Στύλου

Φωτογραφίες / Trailer: Βασίλης Τσεμπερλίδης, Μάνος Αρχάβλης

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Μαρίνος Ευτυχίου, Λίνα Λαζαρή, Μανόλης Μαυρομάτης, Ελευθερία Παγκάλου, Μαριαλένα Σκαρώνη

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Άρτεμις Γρύμπλα, Μπάμπη Αλεφάντη

Μέρες & Ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 20.00

Τιμές Εισιτηρίων: 18 & 20 ευρώ

Προπώληση: more.com

Θέατρο Σημείο

Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα