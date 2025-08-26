Η παράσταση-φαινόμενο σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο Χαντζαρά, επιστρέφει δυναμικά αυτό το καλοκαίρι, ξεκινώντας από τον Λυκαβηττό το Σάββατο 30 Αυγούστου, και στη συνέχεια ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. Η παράσταση αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια, με διαδοχικές επιτυχίες και θερμή ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς.

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, μπροστά στα μάτια των θεατών.

Ο Αίαντας, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά το θάνατο του. Όταν αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει να εκδικηθεί. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθηνάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργείων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος, αυτοκτονεί.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Μετάφραση: Νίκος A. Παναγιωτόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης

Ερμηνεία: Μιχάλης Σαράντης

Ζωγραφική: Απόστολος Χαντζαράς

Σκηνική επιμέλεια – Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης

Διασκευή – Προσαρμογή Κειμένου: Γιώργος Νανούρης – Μιχάλης Σαράντης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Όλγα Παυλάτου

Παραστάσεις

Αθήνα – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Σάββατο 30/8 στις 21:00

Θεσσαλονίκη – Θέατρο Γης

Τρίτη 2/9 στις 21:00

