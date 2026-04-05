Κυριακή των Βαΐων σήμερα και η θρησκευτική παράδοση θέλει να τρώμε ψάρι, καθώς θεωρείται μία Δεσποτική γιορτή. Μάλιστα, λόγω τη σπουδαιότητάς της, την ημέρα αυτή έχουμε «κατάλυση ιχθύος» για όσους νηστεύουν τη Σαρακοστή.

Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, την Κυριακή των Βαΐων ο Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα «μετά βαΐων και κλάδων» και προκειμένου να τονιστεί η σπουδαιότητα και το πανηγυρικό ύφος της εισόδου Του, καθιερώθηκε την ημέρα αυτή να διακόπτεται η νηστεία της Σαρακοστής και να τρώμε ψάρι.

Αν, λοιπόν, σκοπεύετε κι εσείς να τιμήσετε την Κυριακή των Βαΐων με ψαράκι, παρακάτω σάς έχουμε τις ταβέρνες στην Αττική, όπου θα βρείτε το καλύτερο και πιο φρέσκο.

Τραβόλτα

Βρίσκεται πίσω από το σταθμό του μετρό του Αγίου Αντωνίου και τα ψάρια που σερβίρει, φτάνουν καθημερινά από καΐκια της Χαλκίδας, της Καλύμνου και της Αθήνας.

Αγίου Παύλου 33, Περιστέρι

Μπαρμπουνάκι διά χειρός Παπαϊωάννου

Από τα πιο ξακουστά εστιατόρια της πόλης για το ψαράκι. Στο Μπαρμπουνάκι θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα θαλασσινά και ψάρια, κυρίως μικρά αλλά και μεγαλύτερα, ανάλογα με την ημέρα και την εποχή. Εξάλλου, η φιλοσοφία των εστιατορίων είναι το «ποιοτικό ψάρι για όλους».

Πατριάρχου Γρηγορίου & Πατριάρχου Ιωακείμ 2, Ν. Ερυθραία/Λυκούργου 6 & Αγίας Βαρβάρας 66, Χαλάνδρι/Χάρητος 39B, Κολωνάκι/Πλατεία Μητροπόλεως 4 Αθήνα/Μ. Αλεξάνδρου 74, Νέα Σμύρνη/Άγγελου Μεταξά 48, Γλυφάδα

Μαργαρώ

Με παράδοση που ξεκινά από το 1944, η Μαργαρώ είναι πλέον διάσημη για το τηγάνι της και θεωρείται μια από τις καλύτερες ψαροταβέρνες του Πειραιά. Ο χώρος της είναι απλός και λιτός, ωστόσο σίγουρα δεν θα του δώσετε και πολύ σημασία, μιας και το ενδιαφέρον σας θα κερδίσουν τα λαχταριστά πιάτα.

Λ. Χατζηκυριάκου 126, Πειραιάς