Οι Beatles κέρδισαν υποψηφιότητες για Grammy για πρώτη φορά από το 1997.

Το θρυλικό συγκρότημα κέρδισε δύο υποψηφιότητες, για το πιο πρόσφατο τραγούδι του «Now and Then» στην κατηγορία «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και στην κατηγορία «Καλύτερης Ροκ Ερμηνείας».

Οι φετινές υποψηφιότητες για το «Now and then» είναι οι πρώτες για τους Beatles από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν κέρδισαν τρία Grammy το 1997.

The Beatles' 'Now and Then' has officially been nominated for both Record of the Year and Best Rock Performance at the 2025 Grammy Awards.



John Lennon's 1977 demo tape was worked on by Paul McCartney, George Harrison, and Ringo Starr in 1995, and was finally completed in 2023. pic.twitter.com/HAJmaJmmw9