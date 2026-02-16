Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Hollywood Palladium η 41η απονομή των Independent Spirit Awards, με παρουσιάστρια την Ego Nwodim. Η τελετή ανέδειξε τις κορυφαίες ανεξάρτητες παραγωγές της χρονιάς στο κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Η ταινία «Train Dreams» σε σενάριο των Greg Kwedar και Clint Bentley ο οποίος βρέθηκε και στο σκηνοθετικό τιμόνι με πρωταγωνιστές τους Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon και William H. Macy, απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας, ενώ το «Sorry, Baby» τιμήθηκε για το Καλύτερο Σενάριο και τον Β’ Γυναικείο Ρόλο.
Ωστόσο, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν η σειρά του Netflix, «Adolescence», των Jack Thorne και Stephen Graham, σε σκηνοθεσία Philip Barantini, που έλαβε τέσσερα αγαλματίδια, σύμφωνα με το Deadline.
#SpiritAwards BEST NEW SCRIPTED SERIES— Deadline (@DEADLINE) February 15, 2026
Adolescence
Creators/Executive Producers: Jack Thorne, Stephen Graham. Executive Producers: Philip Barantini, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Nina Wolarsky, Hannah Walters, Mark Herbert, Emily Feller
Co-Executive Producers: Carina… pic.twitter.com/jAZk7GUs2h
Η λίστα με τους φετινούς νικητές:
Καλύτερη Ταινία: «Train Dreams»
Σκηνοθεσία: Clint Bentley, «Train Dreams»
Καλύτερη Ερμηνεία: Rose Byrne, «If I Had Legs I’d Kick You»
Καλύτερη Β’ Ερμηνεία: Naomi Ackie «Sorry, Baby»
Σενάριο: Eva Victor «Sorry, Baby»
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «The Perfect Neighbor», Geeta Gandbhir
Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «The Secret Agent», Kleber Mendonça Filho
Καλύτερη Πρώτη Ταινία: «Lurker»
Καλύτερο Πρώτο Σενάριο: «Lurker»
Μοντάζ: Sofía Subercaseaux, «The Testament of Ann Lee»
Καλύτερη Φωτογραφία: Adolpho Veloso «Train Dreams»
Καλύτερος Παραγωγός: Tony Yang
Πρωτοεμφανιζόμενη Ερμηνεία: Kayo Martin, «The Plague»
Βραβείο Ρόμπερτ Αλτμαν: Francis Lawrence και Rich Delia, «The Long Walk»
Βραβείο Τζον Κασαβέτη: Cristian Carretero, Lorraine Jones Molina, Kisha Tikina Burgos, «Esta Isla»
Someone to Watch: Tatti Ribeiro, «Valentina»
Truer Than Fiction: Rajee Samarasinghe, «Your Touch Makes Others Invisible»
Τηλεόραση
Καλύτερη Σειρά: «Adolescence»
Καλύτερη Σειρά Ντοκιμαντέρ: «Pee-wee as Himself»
Καλύτερη Ερμηνεία σε Σειρά: Stephen Graham, «Adolescence»
Καλύτερο Καστ σε Σειρά: «Chief of War»
Καλύτερη Β’ Ερμηνεία σε Σειρά: Erin Doherty, «Adolescence»
Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Ερμηνεία σε Σειρά: Owen Cooper, «Adolescence»