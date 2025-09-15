Η βιομηχανία του θεάματος συχνά αναδεικνύει ταλέντα, όμως σπάνια συναντά κανείς μια ερμηνεία που όχι μόνο εντυπωσιάζει καλλιτεχνικά, αλλά προκαλεί και κοινωνικό διάλογο. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η σειρά «Adolescence» του Netflix, ένα τολμηρό κοινωνικό δράμα που άνοιξε τη συζήτηση γύρω από τον μισογυνισμό και την επίδραση των social media στους εφήβους. Στο επίκεντρο της σειράς, ο 15χρονος Όουεν Κούπερ, ο οποίος με την εξαιρετική του ερμηνεία κατάφερε να γράψει ιστορία, κερδίζοντας το βραβείο Emmy ως ο νεαρότερος άνδρας που το έχει κατακτήσει ποτέ.

Με την ερμηνεία του στο «Adolescence», το κοινωνικά φορτισμένο δράμα του Netflix, ο 15χρονος Όουεν Κούπερ έγινε ο νεαρότερος άνδρας στην ιστορία που κερδίζει βραβείο Emmy, σύμφωνα με το BBC.

Ο ηθοποιός από το Γουόρινγκτον ήταν μόλις 14 ετών όταν γυρίστηκε η τετράωρη βρετανική μίνι σειρά.

Το «Adolescence» παρουσιάζει τις συνέπειες της δολοφονίας μιας έφηβης, για την οποία κατηγορείται ένας 13χρονος μαθητής του σχολείου της. Αυτό που χάρισε όμως στη σειρά καθολική αποδοχή από τους κριτικούς ήταν η τολμηρή της προσέγγιση στον μισογυνισμό που διαδίδεται μέσω των social media στους εφήβους.

Owen Cooper’s acceptance speech at the #Emmys



He is the youngest male actor to win the the award at age 15. #Emmys2025 pic.twitter.com/erSUGLqYXC — 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) September 15, 2025

Ο Κούπερ, που υποδύεται τον νεαρό ύποπτο Τζέιμι, δίνει, σύμφωνα με τους κριτικούς, μια «εκπληκτική» και «πραγματικά αξιοσημείωτη ερμηνεία».

Σε συνέντευξή της στο Netflix, η υπεύθυνη casting, Σαχίν Μπαΐγκ, θυμάται ότι είδε το βίντεο της οντισιόν του Όουεν και σκέφτηκε: «Έδειχνε υπέροχος στην κάμερα, αλλά ο αυτοσχεδιασμός του ήταν πραγματικά έξυπνος. Έμοιαζε πολύ φυσικός».

Ο Κούπερ άρχισε να ενδιαφέρεται για την υποκριτική όταν ήταν περίπου 10 χρονών. Ο νεαρός ηθοποιός παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής κάθε εβδομάδα επί δύο χρόνια στο Ντίντσμπερι του Μάντσεστερ – κι όμως, μέχρι τη συμμετοχή του στο «Adolescence», δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία σε τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές παραγωγές.

«Ζήτησα από τη μαμά και τον μπαμπά να πάω σε μαθήματα υποκριτικής και νομίζω ότι ξαφνιάστηκαν λίγο, γιατί πάντα ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής», είπε σε συνέντευξή του στο Netflix.