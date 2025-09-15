Το ιατρικό δράμα «The Pitt» αναδείχτηκε ως το καλύτερο τηλεοπτικό δράμα της χρονιάς, ενώ η σατιρική σειρά για τη show business «The Studio» στέφθηκε καλύτερη κωμωδία, καθώς οι αστέρες του Χόλιγουντ μοίρασαν τα βραβεία στην ετήσια τελετή των βραβείων Emmy την Κυριακή.

Η σειρά «The Pitt» του HBO αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη, επικρατώντας της «Severance», ενός σουρεαλιστικού σχολίου για την εταιρική εξουσία, που είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Ο πρωταγωνιστής του «The Pitt», Νόα Γουάιλ, κατέκτησε το πρώτο του Emmy, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά. Είχε προταθεί πέντε φορές στο παρελθόν για τον ρόλο του στη δραματική σειρά «ER», αλλά ποτέ δεν είχε κερδίσει.

«Ουάου. Τι όνειρο που ήταν όλο αυτό», είπε ο Γουάιλ από τη σκηνή, πριν ευχαριστήσει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. «Σε όσους ξεκινούν ή τελειώνουν βάρδια απόψε, σας ευχαριστώ που είστε σε αυτή τη δουλειά».

Ο Σεθ Ρόγκεν, πρωταγωνιστής και συνδημιουργός του «The Studio», κατέκτησε επίσης το πρώτο του Emmy, για τον καλύτερο ηθοποιό σε κωμωδία. Μαζί με τον συνεργάτη του, Έβαν Γκόλντμπεργκ, απέσπασαν και βραβεία σκηνοθεσίας και σεναρίου για τη σειρά του Apple TV+.

«Ειλικρινά νιώθω αμηχανία για το πόσο ευτυχισμένο με κάνει αυτό», είπε ο Ρόγκεν κρατώντας το τρόπαιο καλύτερης κωμικής σειράς.

Το «The Late Show with Stephen Colbert» τιμήθηκε ως η καλύτερη talk show εκπομπή για πρώτη φορά στη δεκαετή πορεία του.

Η σειρά «Adolescence», μια παραγωγή του Netflix για έναν έφηβο κατηγορούμενο για φόνο, απέσπασε το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς.

Ο 15χρονος πρωταγωνιστής της, Όουεν Κούπερ, αναδείχτηκε καλύτερος β’ ηθοποιός σε μίνι σειρά, και έγινε ο νεότερος νικητής σε αυτή την κατηγορία. Ο Άγγλος ηθοποιός είπε ότι ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής πριν από λίγα χρόνια. «Αν ακούς, συγκεντρώνεσαι και βγαίνεις από τη ζώνη ασφαλείας σου, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα», είπε ο Κούπερ. «Δεν ήμουν τίποτα πριν από τρία χρόνια».

Το HBO και το Netflix μοιράστηκαν την πρωτιά φέτος με 30 βραβεία Emmy το καθένα, ενώ το Apple TV+ απέσπασε 22.

Οι νικητές επιλέχθηκαν από περίπου 26.000 ηθοποιούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς και άλλα μέλη της Τηλεοπτικής Ακαδημίας.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Νέιτ Μπαργκάτζε, που έκανε για πρώτη φορά την παρουσίαση, έδωσε ένα κίνητρο στους νικητές κατά τη ζωντανή μετάδοση από το CBS ώστε να κρατήσουν σύντομους τους λόγους τους. Ο κωμικός υποσχέθηκε δωρεά 100.000 δολαρίων για φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά προειδοποίησε ότι θα μείωνε το ποσό κάθε φορά που ένας ομιλητής ξεπερνούσε το χρονικό όριο των 45 δευτερολέπτων.

Στο τέλος της βραδιάς, ο Μπαργκάτζε ανακοίνωσε ότι οι μακροσκελείς λόγοι είχαν αφήσει το φιλανθρωπικό του ταμείο με έλλειμμα. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος και το CBS θα δωρίσουν 350.000 δολάρια στους Boys and Girls Clubs of America.

Όλοι οι νικητές

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt (HBO|Max)

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio (Apple TV+)

Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Adolescence

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα – The Pitt

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Όουεν Κούπερ – Adolescence

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Έριν Ντόχερτι – Adolescence

Ριάλιτι Παιχνίδι Διαγωνισμού: The Traitors

Variety Σειρά με Σενάριο: Last Week Tonight with John Oliver

Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert

Variety Special (Live): SNL50 – The Anniversary Special

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Άνταμ Ράνταλ – Slow Horses («Hello Goodbye»)

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Έβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρόγκεν – The Studio («The Oner»)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Φίλιπ Μπαραντίνι – Adolescence

Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Έβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Άλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ – The Studio

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι – Andor («Welcome to the Rebellion»)

Σενάριο σε Variety Σειρά: Last Week Tonight with John Oliver