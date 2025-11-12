Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ αποκάλυψε πως ο ρόλος του ως ο Μάγος του Οζ στις ταινίες «Wicked» στάθηκε η αφορμή να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες.

Μιλώντας στην εκπομπή «This Morning», ο χολιγουντιανός σταρ δήλωσε ότι επηρεάστηκε σε τέτοιο βαθμό από τα θέματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του διάσημου μιούζικαλ σχετικά με την κακοποίηση των ζώων, που σταμάτησε να τρώει κρέας.

«Η συνεργασία με τον [σκηνοθέτη] Τζον Τσου [είναι] καταπληκτική», είπε o Γκόλντμπλουμ. «Με άλλαξε. Ξέρετε, μετά την ολοκλήρωση αυτής της ταινίας, συζητήσαμε για την κακοποίηση των ζώων και σταμάτησα να τρώω κρέας και πουλερικά», συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε την ανάγκη για παγκόσμια ενσυναίσθηση, προσθέτοντας: «Χρειαζόμαστε ο κόσμος να λειτουργεί για όλους στη Γη και για κάθε πλάσμα, επίσης».

Η πρώτη ταινία «Wicked», η οποία απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κυκλοφόρησε πέρυσι, ενώ το δεύτερο μέρος αναμένεται στους κινηματογράφους σε λίγες ημέρες. «Είναι ασυνήθιστο να σου δίνεται η ευκαιρία να εργάζεσαι σε κάτι τέτοιο για μεγάλο χρονικό διάστημα και, επιπλέον, να κερδίζεις ρόλους πιο γόνιμους, ζουμερούς, ενδιαφέροντες και επίκαιρους για τον εαυτό σου, σε αυτή την περίοδο της ζωής σου», δήλωσε για τη συμμετοχή του στο «Wicked».

Το πολυαναμενόμενο «Wicked: For Good» διαδραματίζεται μερικά χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Η Elphaba της Σίνθια Ερίβο – γνωστή πλέον ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης – είναι εξόριστη στο δάσος του Οζ και αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ η Galinda της Αριάνα Γκράντε κατοικεί στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχοντας αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού υπό την επίβλεψη του κακόβουλου Μάγου που τον υποδύεται ο Γκόλντμπλουμ.

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστριών βρίσκονται οι Τζόναθαν Μπέιλι, Ίθαν Σλέιτερ, Μπόουεν Γιάνγκ, Μαρίσα Μποντ και Μισέλ Γιο.

Το «Wicked: For Good» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου.