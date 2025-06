Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα μόλις ξεκινά και μαζί της φέρνει επτά νέες ταινίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Βασίλη Κεκάτου «Οι Άγριες Μέρες Μας», μια ιστορία νεανικής ορμής και επανάστασης με τη διεθνή Ελληνίδα ηθοποιό Δάφνη Πατακιά στον πρωταγωνιστικό ρόλο και μερικούς guest-έκπληξη.

Αλλά και η «Ιεροτελεστία» η ταινία που ενέπνευσε τον θρυλικό εξορκιστή και τον Αλ Πατσίνο σε ρόλο ιερέα να αναλαμβάνει τον εξορκισμό της δαιμονισμένης Έμμα Σμιντ. Πρόκειται για αληθινή ιστορία, όμως, μέχρι στιγμής η ταινία δεν έχει πείσει τους κριτικούς στις ΗΠΑ που τη «θάβουν», υποστηρίζοντας πως αυτός είναι ο «χειρότερος ρόλος» του εμβληματικού ηθοποιού.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος

Σενάριο: Βασίλης Κεκάτος

Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Πατακιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Εύα Σαμιώτη, Σταύρος Τσουμάνης, Ναταλία Σουίφτ, Πόπη Σεμερλίογλου, Ιώκο Ιωάννης Κοττίδης, Emmanuel Elozieuwa, Σοφία Κόκκαλη, ΛΕΞ, Αννα Μάσχα, Fathia Ojikutu, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Βασίλης Μίχας

Διάρκεια: 90 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Όταν η Χλόη μένει άστεγη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ζήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Καθ’ οδόν, συναντάει μια ομάδα νέων ανθρώπων που γυρίζουν την Ελλάδα με ένα τροχόσπιτο και βοηθούν ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Χλόη γοητεύεται αμέσως από τα ιδανικά και τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής της ομάδας και γίνεται μέλος της. Το ταξίδι της Χλόης στον ξέφρενο δρόμο της επανάστασης την οδηγεί στο κατώφλι της πραγματικής ενηλικίωσης.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μίντελ

Σενάριο: Ενρίκο Νατάλε, Ντέιβιντ Μίντελ

Μουσική: Τζέισον Λάζαρους, Τζόζεφ Τραπανέζε

Πρωταγωνιστούν: Αλ Πατσίνο, Νταν Στίβενς, Ασλεϊ Γκριν, Αμπιγκεϊλ Κόουεν, Μαρία Καμίλα Χιράλδο, Μέντοου Γουίλιαμς, Πάτρικ Φαμπιάν, Πατρίσια Χίτον

Διάρκεια: 98 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Δυο ιερείς, ο ένας σε αμφισβήτηση της πίστης του και ο άλλος αντιμέτωπος με το παρελθόν του, πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για να σώσουν μια δαιμονισμένη γυναίκα μέσα από μια σειρά δύσκολων και επικίνδυνων εξορκισμών.

Θανάσιμη Πτήση

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μάντιγκαν

Σενάριο: Μπρούκς ΜακΛάρεν, Ντ. Τζ. Κοτρόνα

Μουσική: Πολ Σόντερσον

Πρωταγωνιστούν: Τζος Χάρτνετ, Τσάριτρα Τσάντραν, Μάρκο Ζαρόρ, Κέιτι Σάκοφ

Διάρκεια: 97 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ένας πρώην μυστικός πράκτορας αναλαμβάνει να εντοπίσει έναν διεθνούς σημασίας στόχο μέσα σε ένα αεροπλάνο, αλλά καλείται να τον προστατεύσει όταν βρίσκονται περικυκλωμένοι από άτομα που θέλουν να σκοτώσουν και τους δύο.

Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας

Σκηνοθεσία: Ντιν ΝτεΜπλουά

Σενάριο: Ντιν ΝτεΜπλουά

Μουσική: Τζον Πάουελ

Πρωταγωνιστούν: Μέισον Θέιμς, Νίκο Πάρκερ, Τζέραρντ Μπάτλερ, Νικ Φροστ, Τζούλιαν Ντένισον, Γκάμπριελ Χάουελ, Μπρόνγουιν Τζέιμς, Χάρι Τρεβάλντουιν, Ρουθ Κοντ, Μάρεϊ ΜακΆρθουρ

Διάρκεια: 125 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές, ο Ψάρης ξεχωρίζει. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου, ο Ψάρης αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον Φαφούτη, έναν φοβερό δράκο του είδους Οργή της Νύχτας. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ. Με τη δυναμική και φιλόδοξη Άστριντ και τον εκκεντρικό σιδηρουργό του χωριού, Σκόρδο, στο πλευρό του, ο Ψάρης αντιμετωπίζει έναν κόσμο διχασμένο από τον φόβο και τις παρανοήσεις. Καθώς μια αρχαία απειλή αναδύεται θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους Βίκινγκ όσο και τους δράκους, η φιλία του Ψάρη με τον Φαφούτη γίνεται το κλειδί για τη δημιουργία ενός νέου μέλλοντος. Μαζί, πρέπει να βρουν τη λεπτή ισορροπία προς την ειρήνη, υπερβαίνοντας τα όρια των κόσμων τους και επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει να είσαι ήρωας και ηγέτης.

Και ο Θεός Έπλασε τη Μητέρα

Σκηνοθεσία: Κεν Σκοτ

Σενάριο: Κεν Σκοτ

Πρωταγωνιστούν: Λεϊλά Μπεκτί, Τζόναθαν Κοέν, Σύλβι Βαρτάν

Διάρκεια: 98 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Το 1963, η Esther γεννά τον Roland, το μικρότερο αδελφάκι μιας πολυμελούς οικογένειας, o οποίος γεννιέται με στρεβλοποδία, μια σκελετική δυσμοφία που τον εμποδίζει να σταθεί όρθιος. Σε πείσμα όλων όσοι τη συμβουλεύουν να αποδεχθεί στωικά την κατάσταση, εκείνη υπόσχεται στο γιο της ότι θα μπορέσει να περπατήσει όπως όλοι οι άλλοι και να έχει μια υπέροχη ζωή. Από εκείνη τη στιγμή, η Esther αφιερώνεται πλήρως στο να εξασφαλίσει ότι η υπόσχεσή της θα πραγματοποιηθεί. Διατρέχοντας δεκαετίες γεμάτες δυσκολίες και θαύματα, η -βασισμένη σε αληθινή ιστορία- ταινία του Ken Scott με τους Leïla Bekhti και Jonathan Cohen είναι η ιστορία ενός απίστευτου πεπρωμένου και της πλέον δυνατής και ανιδιοτελούς αγάπης: της αγάπης μιας μητέρας για το παιδί της.

Ο Μοϊκανός

Σκηνοθεσία: Φρεντερίκ Φαρούτσι

Σενάριο: Φρεντερίκ Φαρούτσι

Μουσική: Rone

Πρωταγωνιστούν: Αλεξίς Μανεντί, Μάρα Τακέν

Διάρκεια: 87 λεπτά

Διανομή: One From The Heart

Η υπόθεση

Ο Ζοζέφ, ένας από τους τελευταίους κτηνοτρόφους με κατσίκες στην Κορσική, δέχεται επίσκεψη από την μαφία. Θέλουν να του πάρουν τη γη για να την εκμεταλλευτούν τουριστικά. Παρά τις πιέσεις τους, εκείνος αρνείται πεισματικά. Η ζωή του απειλείται και τη στιγμή της διένεξης σκοτώνει χωρίς να το θέλει τον άνδρα που τον απειλεί. Ετσι, μετατρέπεται σε φυγά στο νησί του, καθώς οι μαφιόζοι προσπαθούν να τον εντοπίσουν για να τον σκοτώσουν σε αντίποινα. Το ανθρωποκυνηγητό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στα βόρεια της Κορσικής, όπου ο Ζοζέφ αναζητά βοήθεια για να σωθεί. Καθώς οι μέρες περνούν, τα νέα για τον Ζοζέφ κυκλοφορούν χάρις στην ανιψιά του Βανίνα, και ο κόσμος τον χαιρετίζει ως ήρωα της αντίστασης ενάντια στην καταπάτηση του νησιού.

Ένα Μικρό Κόλπο και Κάτι Ακόμα

Σκηνοθεσία: Αρτούς

Σενάριο: Αρτούς, Κλεμάν Μαρχάν, Μιλάν Μοζέ

Πρωταγωνιστούν: Αρτούς, Κλοβίς Κορνιγιάκ, Αλίς Μπελαϊντί, Μαρκ Ρισό

Διάρκεια: 99 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Ο Πάουλο ζει κάνοντας μικροκλοπές μαζί με τον πατέρα του. Μετά από μια ληστεία σε ένα μικρό κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Βαλάνς ανακαλύπτουν ότι το αυτοκίνητό τους έχει μεταφερθεί από τη δημοτική αστυνομία, καθώς το είχαν παρκάρει παράνομα σε θέση για άτομα με αναπηρία – ακριβώς δίπλα στο δικαστικό μέγαρο και σε ένα ίδρυμα που φροντίζει νέους ενήλικες με νοητική αναπηρία. Το ίδρυμα ετοιμάζεται εκείνη τη στιγμή να αναχωρήσει για διακοπές με τους τροφίμους του σε έναν ξενώνα στο Βερκόρ.