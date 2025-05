Mετά το Φεστιβάλ Βερολίνου 2025 και τις πολύ θερμές κριτικές από τον διεθνή τύπο, «Οι Άγριες Μέρες Μας», η πολυαναμενόμενη μεγάλου μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου, έρχεται επίσημα στις ελληνικές αίθουσες στις 12 Ιουνίου 2025 από το Cinobo.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης, διηγείται μια ιστορία νεανικής ορμής και επανάστασης και κινηματογραφεί εκθαμβωτικά ένα road movie ενηλικίωσης με όχημα το «μαζί».

Με τη διεθνή Ελληνίδα ηθοποιό Δάφνη Πατακιά στον πρωταγωνιστικό ρόλο και μερικούς guest-έκπληξη, αυτή είναι η ταινία του καλοκαιριού – και κάθε καλοκαιριού. Το αστραφτερό καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου, η Εύα Σαμιώτη, ο Σταύρος Τσουμάνης και η Ναταλία Σουίφτ, ενώ σε απρόσμενες συμμετοχές θα δούμε τον ΛΕΞ, την Σοφία Κόκκαλη, την Άννα Μάσχα, τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, την Τόνια Σωτηροπούλου και πολλούς ακόμη ηθοποιούς.

Σύνοψη

Όταν η Χλόη μένει άστεγη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ζήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Καθ’ οδόν, συναντάει μια ομάδα νέων ανθρώπων που γυρίζουν την Ελλάδα με ένα τροχόσπιτο και βοηθούν ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Χλόη γοητεύεται αμέσως από τα ιδανικά και τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής της ομάδας και γίνεται μέλος της. Το ταξίδι της Χλόης στον ξέφρενο δρόμο της επανάστασης την οδηγεί στο κατώφλι της πραγματικής ενηλικίωσης.

Ποιος είναι ο Βασίλης Κεκάτος

Γεννημένος το 1991, είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης και υπότροφος του Sundance Institute. Το 2018, με την ταινία του Η Σιγή των Ψαριών Όταν Πεθαίνουν διακρίθηκε σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, όπως το Locarno και το Sundance.

Με το Η Απόσταση Ανάμεσα Στον Ουρανό Κι Εμάς κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα και το Queer Palm για καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο 72ο Φεστιβάλ Καννών. Η ταινία συνέχισε τη φεστιβαλική πορεία της στο Clermont-Ferrand, το Sarajevo, το AFI και το Telluride, για το οποίο την επέλεξε ο Μπάρυ Τζένκινς.

Διθυραμβικές κριτικές για το έργο του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή έντυπα όπως Hollywood Reporter, Variety, Screen Daily, Deadline, New York Times και Sight & Sound. Το 2023 παρουσίασε την limited σειρά Milky Way, που έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό του Series Mania και αγοράστηκε από τη Fifth Season.