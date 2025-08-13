Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν 31χρονος ασθενής κατάφερε να αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και να διαφύγει με αυτοκίνητο που έκλεψε. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ωστόσο η υπόθεση είχε τελικά αίσιο τέλος, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο 31χρονος, ο οποίος κατάγεται από ορεινό χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου, βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική έξαρση όταν κατάφερε να φύγει από την κλινική και να φτάσει έως τον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου.

Την ώρα που μια γυναίκα ετοιμαζόταν να εισέλθει στο όχημά της, με την πόρτα ανοιχτή, εκείνος την απώθησε, μπήκε στο αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε. Η γυναίκα, σοκαρισμένη, ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, ενώ υπήρξε παράλληλη κινητοποίηση και από το προσωπικό της Ψυχιατρικής Κλινικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, κρίσιμο στοιχείο για τον εντοπισμό του δράστη αποτέλεσε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας, το οποίο είχε παραμείνει μέσα στο όχημα.

Πηγές αναφέρουν ότι, λόγω της ευαίσθητης κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο 31χρονος, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε καταδίωξη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τον ίδιο ή για διερχόμενους οδηγούς. Αντί αυτού, παρακολούθησαν την πορεία του μέσω του στίγματος του κινητού τηλεφώνου.

Η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει στο χωριό του, όπου ακινητοποιήθηκε χωρίς επεισόδια. Ο άνδρας επέστρεψε στην ψυχιατρική κλινική, όπου είχε οδηγηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ενώ το όχημα αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του.