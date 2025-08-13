Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στα τρόφιμα επανέρχεται δυναμικά, δημιουργώντας νέα κύματα πίεσης στα νοικοκυριά. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορούν τον Ιούλιο και δημοσιεύθηκαν πριν από λίγες ημέρες, αποτυπώνουν ετήσιο πληθωρισμό στο 3,1% – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η άνοδος στις τιμές τροφίμων συνεχίζεται, ξεπερνώντας ήδη την εικόνα που καταγράφουν οι επίσημοι δείκτες.

Οι αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής λειτουργούν ως κύριος μοχλός τροφοδότησης του πληθωρισμού. Τα φρούτα καταγράφουν άλμα 19,3% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, τα φρέσκα ψάρια είναι ακριβότερα κατά 7%, ενώ τα κρέατα κοστίζουν κατά μέσο όρο 6,2% περισσότερο. Ο καφές, ιδιαίτερα εκτεθειμένος στις αναταράξεις των διεθνών αγορών, έχει αυξηθεί κατά 16,8%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το καλάθι της νοικοκυράς.

Το νέο κύμα ανατιμήσεων έρχεται να προστεθεί στις ήδη υψηλές δαπάνες για ενέργεια, μεταφορές, στέγαση και ένδυση-υπόδηση, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται. Και όλα αυτά, πριν ακόμη αποτυπωθούν στα στατιστικά δελτία οι τιμές του Αυγούστου, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις αναμένεται να δείξουν ακόμη εντονότερη άνοδο στο κόστος διατροφής.

Παρά τις αυξήσεις αυτές, ο δείκτης «Διατροφή και Αλκοολούχα Ποτά» παρουσίασε άνοδο 2,8% – ελαφρώς χαμηλότερη από τον γενικό πληθωρισμό. Η διαφορά αυτή αποδίδεται κυρίως στη σημαντική διόρθωση των τιμών του ελαιολάδου σε σχέση με τα περσινά ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, η τιμή του ελαιολάδου σημείωσε νέα άνοδο 9,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες πιέσεις στην εγχώρια αγορά.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων, οι αυξήσεις σε σχέση με τον Ιούνιο ήταν εξίσου αισθητές: μοσχάρι (+1,1%), πουλερικά (+2,6%), νωπά ψάρια (+1%), νωπά λαχανικά (+1,1%), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (+1%), λοιπά τρόφιμα (+3%) και καφές (+5,3%).

Πιέσεις και από το εξωτερικό περιβάλλον

Η τάση ανατιμήσεων δεν περιορίζεται στην εγχώρια αγορά. Τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών καταγράφουν τον Ιούλιο τον παγκόσμιο δείκτη τιμών αγροτικών προϊόντων στις 130,1 μονάδες – το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023. Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης παραμένει 18,8% χαμηλότερος από το ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίου 2022, η πορεία του ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω επιβάρυνση των εισαγόμενων προϊόντων.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες τιμές κρέατος και φυτικών ελαίων, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τις μειώσεις σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη. Στην αγορά κρέατος, η ενίσχυση της ζήτησης από μεγάλες ασιατικές οικονομίες, όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα, σε συνδυασμό με περιορισμούς στην προσφορά λόγω ζωονόσων (π.χ. αφρικανική πανώλη χοίρων), διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών και περιορισμένων εναλλακτικών για τους καταναλωτές.

Η σύγκλιση εγχώριων και διεθνών παραγόντων καθιστά το προσεχές διάστημα κρίσιμο για την πορεία του πληθωρισμού, ενώ οι καταναλωτές αναμένεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν πιεσμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών προϋποθέτει σταθεροποίηση των διεθνών αγορών και ενίσχυση των εγχώριων μηχανισμών απορρόφησης των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.