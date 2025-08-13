Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα Αττικής στην περιοχή Κουμιντρί, πλησίον της παλιάς χωματερής.
Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025
πηγή εικόνας: Forecast Weather Greece/Facebook