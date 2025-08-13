Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα Αττικής στην περιοχή Κουμιντρί, πλησίον της παλιάς χωματερής.

Μεγάλη #πυρκαγιά τώρα στα #Μέγαρα. Η λήψη είναι από τη Σαλαμίνα Posted by Forecast Weather Greece on Tuesday, August 12, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

πηγή εικόνας: Forecast Weather Greece/Facebook