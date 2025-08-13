Την ώρα που το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει την επόμενη φάση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας καταγράφουν νέο αρνητικό ρεκόρ παραβάσεων που σχετίζονται με τη χρήση της.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του μέτρου, τον Ιούνιο η ψηφιακή κάρτα αναδείχθηκε στην κατηγορία με τις περισσότερες παραβάσεις εργασιακών σχέσεων, επιβεβαιώνοντας την ένταση του φαινομένου στον έλεγχο ωραρίων και καταγραφής υπερωριών.

Παρά το αρνητικό αυτό αποτύπωμα, η κυβέρνηση δρομολογεί την ένταξη στο σύστημα και νέων κλάδων, όπως η ενέργεια, το χονδρικό εμπόριο, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Η διεύρυνση του μέτρου αποτελεί συνέχεια της ήδη υφιστάμενης εφαρμογής σε τομείς με υψηλή απασχόληση, με στόχο την κάλυψη επιπλέον 380.000 εργαζομένων.

Τα στοιχεία του Ιουνίου αποτυπώνουν 184 παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 22,57% των συνολικών 817 παραβάσεων εργασιακών σχέσεων. Τα πρόστιμα για αυτές τις περιπτώσεις ανήλθαν σε 736.800 ευρώ.

Η σημαντική αύξηση αποδίδεται στην πρόσφατη υποχρεωτική εφαρμογή της κάρτας στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, όπου η ψηφιακή καταγραφή ωραρίων έχει αρχίσει να αποκαλύπτει με μεγαλύτερη ακρίβεια υπερωρίες και υπερβάσεις ωραρίων.

Συνολικά, τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 6.899 έλεγχοι σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3.541 αφορούσαν αποκλειστικά εργασιακές σχέσεις. Εντοπίστηκαν 1.214 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3,64 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η παραβατικότητα σε θέματα Πίνακα Προσωπικού (119 παραβάσεις, 190.100 ευρώ) και μη καταβολής δεδουλευμένων (115 παραβάσεις, 342.640 ευρώ). Η αδήλωτη εργασία παραμένει η σοβαρότερη κατηγορία παραβιάσεων, με 102 υποθέσεις και πρόστιμα άνω των 1,3 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2025, η Επιθεώρηση Εργασίας διενήργησε 38.093 ελέγχους, εντοπίζοντας 8.000 παραβάσεις και επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 21,94 εκατ. ευρώ.

Οι παραβάσεις που σχετίζονται με τον Πίνακα Προσωπικού ήταν 1.343, ενώ αυτές που αφορούν την ψηφιακή κάρτα έφτασαν τις 1.079, με αντίστοιχα πρόστιμα 3,87 εκατ. ευρώ.

Μόνο για θέματα εργασιακών σχέσεων, στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 20.911 έλεγχοι, με 5.700 παραβάσεις και πρόστιμα 18,57 εκατ. ευρώ. Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καταγράφηκαν 13.984 έλεγχοι, 1.943 παραβάσεις και πρόστιμα ύψους 2,28 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, παρά την επέκταση του συστήματος και την ενίσχυση των ελέγχων, η παραβατικότητα σε κρίσιμους κλάδους –ιδίως με έντονη εποχικότητα όπως ο τουρισμός– παραμένει υψηλή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ακόμα πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.