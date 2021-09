Με επτά βραβεία «στην τσέπη» έφυγε το «The Crown» από τη φετινή τελετών των Emmy, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Η επιτυχία του «Στέμματος» απογείωσε το Netflix που πήρε 10 βραβεία στις μεγάλες κατηγορίες αλλά δεν ήταν το μοναδικό του σόου που ξεχώρισε. Δύο βραβεία πήρε το «The Queen’s Gambit» και ένα το «Halston» ενώ συνολικά το Netflix κέρδισε 44 βραβεία φέτος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του CBS το 1974.

Η τελετή των φετινών βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες με φυσική παρουσία, αν και οι προσκεκλημένοι περιορίζονταν στους 500 και τα υγειονομικά μέτρα ήταν πολύ αυστηρά.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον παρουσιαστή Cedric The Entertainer να τραγουδά το «Just a Friend» του Biz Markie μαζί με τη Rita Wilson και τους LL Cool J και Lil Dicky.

Οι μεγάλοι νικητές των Emmy Awards 2021

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Crown (Netflix)

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Ted Lasso (Apple TV+)

Καλύτερη Limited Σειρά

The Queen’s Gambit (Netflix)

Καλύτερο Variety Talk Show

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμωδία

Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV+)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Κωμωδία

Jean Smart, Hacks (HBO Max)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά

Josh O’Connor, The Crown (Netflix)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Δραματική Σειρά

Olivia Colman, The Crown (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Limited Series ή Ταινία

Ewan McGregor, Halston (Netflix)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Limited Series ή Ταινία

Kate Winslet, Mare of Easttown (HBO)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμωδία

Brett Goldstein, Ted Lasso (Apple TV+)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Β’ Γυναικείο Ρόλο σε Κωμωδία

Hannah Waddingham, Ted Lasso (Apple TV+)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά

Tobias Menzies, The Crown (Netflix)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Β’ Γυναικείο Ρόλο σε Δραματική Σειρά

Gillian Anderson, The Crown (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Β’ Ανδρικό ρόλο σε Limited Series

Evan Peters, Mare of Easttown (HBO)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Β’ Γυναικείο Ρόλο σε Limited Series

Julianne Nicholson, Mare of Easttown (HBO)

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά

Hacks, “There Is No Line,” Lucia Aniello

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά

The Crown, “War,” Jessica Hobbs

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Limited Series, Ανθολογία ή Ταινία

The Queen’s Gambit, Scott Frank

Καλύτερο Σενάριο σε Κωμική Σειρά

Hacks, “There Is No Line,” Lucia Aniello, Paul W. Downs, and Jen Statsky

Καλύτερο Σενάριο σε Δραματική Σειρά

The Crown, “War,” Peter Morgan

Καλύτερο Σενάριο σε Limited Σειρά ή Ανθολογία ή Ταινία

I May Destroy You, Michaela Coel

Καλύτερο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Καλύτερο Variety Special (Live)

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Καλύτερο Variety Special (Μαγνητοσκοπημένο)

Hamilton