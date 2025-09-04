Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε την Πέμπτη 4/9 στις 06:55 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στο Κιάτο.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 25χρονη κοπέλα και, όπως φαίνεται και στις εικόνες, το αυτοκίνητό της διαλύθηκε.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε η 25χρονη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αγροτικό αυτοκίνητο που επέβαινε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 25χρονη και τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.