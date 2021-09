Είναι από τις ειδήσεις που τις ακούς πια ολοένα και πιο συχνά, άνθρωποι που επένδυσαν μικροποσά σε κρυπτονομίσματα και ξεπήδησαν εκατομμυριούχοι μέσα σε μερικές στιγμές.

Και μέσα στον ταραγμένο καιρό που διανύουμε από τις αρχές του 2020, με τον κορονοϊό να χτυπά αλύπητα τις παραδοσιακές αγορές, δεν ήταν λίγοι αυτοί που επαναξιολόγησαν τις επενδυτικές τους προτεραιότητες και στρατηγικές.

Την ώρα που η εμπιστοσύνη στην παγκόσμια οικονομία υπονομεύτηκε σοβαρά, επενδυτικοί κύκλοι στράφηκαν μαζικά στην αγορά των κρυπτονομισμάτων στα τέλη του 2020, όταν και καταγράφηκε μια εκθετική άνοδο στις τιμές κάποιων από αυτών.

Την ώρα που οι οικονομικοί θεσμοί προσπαθούσαν να εκτιμήσουν και να περιορίσουν τη γενικευμένη ζημία που επέφερε η πανδημία, μέσα στους αυξανόμενους φόβους για αστάθεια, μεγάλος κερδισμένος στέφθηκε η αγορά κρυπτονομισμάτων.

Τα κέρδη ήταν τρελά. Παρά τη διάχυτη αβεβαιότητα στις αρχές του χρόνου, τα κρυπτονομίσματα έγιναν μια αγορά 760 δισ. δολαρίων στα τέλη του 2020, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό που είχε σημειωθεί το 2017 (800 δισ.).

Τι αξία είχε η ίδια αγορά στις αρχές του χρόνου; Λίγο πάνω από 185 δισ. δολάρια! Η εκπληκτική πορεία του Bitcoin και των άλλων tokens (όπως τα Ethereum, Litecoin, Dogecoin κ.ά.) μέσα στο 2020 και το 2021 δημιούργησαν πρωτόγνωρο ενδιαφέρον για τα cryptocurrencies.

Μπορούν όμως να σε κάνουν πράγματι εκατομμυριούχο;

Γιατί να επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Για τις τεράστιες αποδόσεις. Οι τιμές τους έχουν αγγίξει νέα υψηλά τον τελευταίο καιρό και πολλοί επενδυτές αρπάζουν την ευκαιρία.

Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα έχει τη δυναμική να γίνει επικερδής και κάποιες φορές εξαιρετικά επικερδής. Αν είχες επενδύσει, για παράδειγμα, 1.000 δολάρια στο Bitcoin πριν από μία δεκαετία, θα είχες σήμερα πάνω από 15 εκατ. δολάρια.

Η δυνατότητα εύκολου (γρήγορου, είναι συζητήσιμο) πλουτισμού που παρέχουν τα κρυπτονομίσματα δεν σημαίνει ωστόσο πως όσοι ασχολούνται με αυτά βγάζουν λεφτά. Πόσο πιθανό είναι λοιπόν να γίνεις πλούσιος από την αγορά των crypto;

Η απάντηση δεν είναι απλή. Στο παρελθόν, η επένδυση σε κρυπτονομίσματα είχε τη μαύρη φήμη πως ήταν πολύ υψηλού ρίσκου. Και η φήμη ήταν εν πολλοίς δικαιολογημένη.

Ακόμα και τις ειδήσεις που τα αφορούσαν αν διάβαζες απλώς, θα είχες μυριστεί πως οι τιμές είχαν την τάση να ανεβοκατεβαίνουν σχεδόν ανεξέλεγκτα. Και όχι μόνο μήνα με τον μήνα, αλλά βδομάδα τη βδομάδα και κάποιες φορές ακόμα και μέρα με τη μέρα.

Τα σκαμπανεβάσματα εξακολουθούν να υφίστανται μεν, αλλά από το 2020 η αγορά μοιάζει κάπως πιο ρυθμισμένη. Θεσμικοί επενδυτές έχουν μπει πλέον στο παιχνίδι των κρυπτονομισμάτων, αλλά και καθιερωμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών τα έχουν αποδεχτεί.

Τα crypto δεν είναι πια ένας σκοτεινός τρόπος συναλλαγής. Η πρόσφατη εξέλιξη συνιστά μια πρόοδο που έχουν καλωσορίσει όλοι οι αναλυτές, καθώς όσο περισσότεροι τα υποστηρίζουν και όσο ισχυρότεροι είναι, τόσο πιο σταθερά θα γίνουν ως αγορά.

Τον Ιανουάριο του 2021, για παράδειγμα, η Goldman Sachs εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της στα κρυπτονομίσματα, χαιρετίζοντας την είσοδο στην αγορά τους «μεγάλων επενδύσεων από hedge funds, επενδυτές και επιχειρήσεις».

Ακόμα και ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, άλλαξε στάση απέναντί τους. Κάποτε τα αποκαλούσε «απάτη», πλέον όμως δηλώνει «πιστός» και στα κρυπτονομίσματα, αλλά και στην τεχνολογία που τα γεννά (blockchain).

Πώς πλουτίζεις από τα cryptocurrencies

Αν πρέπει να το πούμε, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το έχουν κάνει να φαίνεται οι εκατομμυριούχοι του ίντερνετ. Και η αλήθεια είναι πως από τις ιστορίες τους μπορεί κανείς να παρασυρθεί εύκολα.

Ο Erik Finman έγινε εκατομμυριούχος επενδύοντας 1.000 δολάρια στο Βitcoin όταν ήταν 12 ετών. Αλλά και ο Glauber Contessoto επένδυσε όλες τις οικονομίες του στο Dogecoin στις 5 Φεβρουαρίου και μέχρι τα μέσα Απριλίου είχε αγγίξει το πρώτο του εκατομμύριο δολάρια.

Και δεν ήταν ο μόνος. Το Dogecoin έκανε πολλούς ανθρώπους πλούσιους και μάλιστα πολύ γρήγορα, σημειώνοντας ακόμα και 400% αύξηση της τιμής του μέσα σε μία εβδομάδα. Μια βόλτα σε Reddit και Twitter δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας για το πόσοι πλούτισαν από τον καλπασμό του κρυπτονομίσματος.

Αν το μετανιώνεις όμως που δεν έβαλες ό,τι είχες και δεν είχες στα κρυπτονομίσματα, ώρα να δεις και την άλλη πλευρά. Το να διαλέξεις το κατάλληλο κρυπτονόμισμα και την κατάλληλη μάλιστα στιγμή για να επενδύσεις είναι απείρως δυσκολότερο απ’ όσο διατείνονται οι ιστορίες επιτυχίας στο ίντερνετ.

Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες κρυπτονομίσματα. Ίσως έχεις ακούσει πως το Bitcoin, η αγορά του οποίου έφτασε κάποια στιγμή ακόμα και στο 1 τρισ. δολάρια, αντιπροσωπεύει περίπου τα μισά κεφάλαια που επενδύονται σε κρυπτονομίσματα.

Ίσως ξέρεις και τα Ethereum και Litecoin, τα οποία έχουν γίνει πιο mainstream στις μέρες μας και μπορείς να τα αγοράσεις και να τα πουλήσεις εντυπωσιακά εύκολα.

Σύμφωνα με το CoinMarketCap, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πάνω από 9.000 κρυπτονομίσματα. Ακόμα περισσότερα κόβονται κάθε μέρα και θα τα μάθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον.

Θα έπρεπε να είσαι πολύ τυχερός, ή να έχεις μαντικές ικανότητες, για να είχες επιλέξει το Dogecoin από το Feathercoin, για παράδειγμα, πριν από κάποια χρόνια. Και το Feathercoin ήταν μάλιστα φτιαγμένο για πιο σοβαρές καταστάσεις σε σχέση με το «ανέκδοτο» Dogecoin.

Σήμερα βέβαια η αγορά του Feathercoin αποτιμάται στα 12 εκατ. δολάρια και του Dogecoin στα 50 δισ.

Σίγουρα, αν βάλεις μια ομάδα ανθρώπων να ρίχνουν νομίσματα στον αέρα, κάποιοι από αυτούς θα φέρουν 10 φορές στη σειρά «κορώνα», όπως λέει χαρακτηριστικά ο ειδικός στα κρυπτονομίσματα Chris Kuiper, αντιπρόεδρος της CFRA Research.

Με τον ίδιο τρόπο, αν τους βάλεις να αγοράζουν και να πουλάνε όλη τη μέρα κρυπτονομίσματα, κάποιοι από αυτούς θα τα πάνε πολύ καλά. Και είναι πιθανότατα ο χρόνος που γίνονται όλα.

Πρέπει να προβλέψεις πότε ένα κρυπτονόμισμα θα πάρει τα πάνω του. Κάτι που κυμαίνεται από πολύ δύσκολο ως πρακτικά αδύνατο. Πόσο μάλλον που είναι ακόμα μια αγορά που επηρεάζεται πολύ από γεγονότα που δεν μπορεί να επηρεάσει ο επενδυτής, από μια πληροφορία στο Reddit ή επειδή η Tesla λέει κάτι για το Bitcoin.

«Ξαφνικά αντιμετωπίζεις αυτόν τον πολύ επικίνδυνο φόβο του να μείνεις στην απέξω ως επενδυτής», εξηγεί χαρακτηριστικά η Megan Horneman, διευθύντρια της Verdence Capital Advisors, «όλοι το αγοράζουν, η τιμή του ανεβαίνει σημαντικά, μέχρι να κυκλοφορήσει η επόμενη καυτή είδηση».

Είναι, μας λέει, όπως όταν ξεκίνησε το ίντερνετ. Όλοι άρχισαν να αγοράζουν σαν τρελοί ό,τι είχε διαδικτυακή διεύθυνση, μέχρι να καταρρεύσει μεγαλειωδώς η αγορά. Μόνο που με τα κρυπτονομίσματα το πράγμα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, καθώς εδώ δεν αγοράζεις εταιρίες με κέρδη ή ζημίες, αλλά αγοράζεις την ιδέα κάποιου. Και την αγοράζεις χωρίς ουσιαστικό τρόπο να εκτιμηθεί η αξία της.

Η ιστορία του Dogecoin είναι πολύ χαρακτηριστική για τη συζήτησή μας. Το κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε ως αστείο, ως meme, κατάφερε να αποκτήσει μια πολύ ισχυρή κοινότητα με τα χρόνια. Και ήταν η ίδια κοινότητα αυτή που έφτιαξε την ιστορία με τη μετοχή της GameStop.

Μόνο που όπως λέει ο Richard Smith, οικονομολόγος και CEO του Foundation for the Study of Cycles: «Δεν νομίζω πάντως πως αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσες να προβλέψεις ή πως μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι πως θα συνεχιστεί».

Και βέβαια τα κρυπτονομίσματα δεν ανεβαίνουν μόνο, αλλά κατεβαίνουν κιόλας. Αν είχες αγοράσει, ας πούμε 1.000 δολάρια σε Βitcoin στα μέσα του 2017, πριν εκτοξευτεί η τιμή του, θα είχες βγάλει 8.000 δολάρια μέσα σε μερικούς μήνες. Αν τα είχες αγοράσει όμως όταν η τιμή του είχε αγγίξει ταβάνι αργότερα μέσα στο 2017, τότε θα είχες χάσει περισσότερα από 800 δολάρια. Σχεδόν όλη την επένδυσή σου…

Καθόλου εύκολο

Ακόμα όμως κι αν αγόρασες το κατάλληλο κρυπτονόμισμα στην κατάλληλη τιμή και περιμένεις να πλουτίσεις, με τις συνθήκες να είναι κάτι παραπάνω από ευνοϊκές, και πάλι αυτό μπορεί κάλλιστα να μη συμβεί. Και ένας από τους λόγους είναι το ίδιο το κρυπτονόμισμα, μπορεί να σταματήσει να κυκλοφορεί.

Ακόμα και το Bitcoin, που θεωρείται το πλέον αξιοσέβαστο εκεί έξω, μπορεί κάποια στιγμή να απαγορευτεί. Ή να ρυθμιστεί τόσο η αγορά του που να μην αποτελεί πια επενδυτικό προϊόν.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, δήλωσε στις αρχές του 2021 ότι η αμερικανική κυβέρνηση σκέφτεται να τερματίσει τη λειτουργία του Bitcoin, καθώς όπως πιστεύει χρησιμοποιείται κυρίως για «παράνομες χρηματοδοτήσεις».

«Επενδύσεις σαν αυτές λειτουργούν απλώς με βάση τις προσδοκίες, κάθε πρωτοσέλιδο για ρύθμιση της αγοράς αφαιρεί τον αέρα από τα πανιά τους», προσθέτει ο Horneman.

Ρίσκο και κέρδος

Όπως είπαμε, είναι εύκολο να πιαστείς στα δίχτυα των κρυπτονομισμάτων, τα κέρδη είναι κάποιες φορές μνημειώδη. Το Bitcoin ανέβηκε κατά 372% την περασμένη χρονιά. Ο βασικός ανταγωνιστής του, το Ethereum, σημείωσε άνοδο της τάξης του 1.500% κατά το ίδιο διάστημα. Και το Dogecoin έκανε τρελή πτήση στους αιθέρες (πάνω από 19.000%).

Με βάση αυτά τα νούμερα, είναι δύσκολο να μη γίνεις εκατομμυριούχος με τα κρυπτονομίσματα! Μόνο που τα κέρδη του παρελθόντος δεν εγγυώνται και αντίστοιχες αποδόσεις στο μέλλον. Τα crypto παραμένουν μια επένδυση πολύ υψηλού ρίσκου, καθώς δεν έχεις πού να βασιστείς.

Δεν είναι σαν τις μετοχές δηλαδή. Εκεί που ανεβαίνουν, μπορούν εξίσου εύκολα να καταποντιστούν. Αν δει κανείς την πορεία του Bitcoin, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ακόμα και σε εποχές που ανεβαίνει σταθερά, μπορεί να σημειώσει σε έναν μήνα πτώση 26%. Πολλοί έχουν κλάψει τα λεφτά τους.

Και ο λόγος για αυτά τα συνεχή σκαμπανεβάσματα είναι το απλό γεγονός ότι είναι μια εξαιρετικά ασταθής επένδυση, στα όρια της κερδοσκοπίας.

Κάποιοι βέβαια ισχυρίζονται πως ως μακροχρόνια επένδυση μπορεί να αποδώσουν, φτάνει να μη χρειαστείς ποτέ τα λεφτά που τοποθέτησες. Παρά τα πάνω και τα κάτω του, το Bitcoin σημειώνει εξάλλου άνοδο της τάξης του 30% χρόνο με τον χρόνο. Σχεδόν σταθερά.

Αφήνοντας κατά μέρος τις κορώνες περί εύκολου πλουτισμού, όλοι συμβουλεύουν ψυχραιμία και σύνεση με τα κρυπτονομίσματα. Και να μην είναι φυσικά η μόνη σου επένδυση. Επενδύεις σε crypto μόνο αν έχεις ένα ασφαλές επενδυτικό σχέδιο, που να επιτρέπει περιθώρια ρίσκου με τα κρυπτονομίσματα.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν πως ο σωστός δρόμος είναι να αφιερώσεις μέχρι 5% του επενδυτικού σου χαρτοφυλακίου στα κρυπτονομίσματα. Και γενικότερα στις τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου.

Αν δεν περιμένεις να γίνεις εκατομμυριούχος σε μια νύχτα, και αν τα χρήματα που έχεις επενδύσει σε κρυπτονομίσματα είναι λεφτά που έχεις τη δυνατότητα να χάσεις, τότε το μαγικό μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί…