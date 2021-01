Επιχειρηματίας έφαγε επιδόματα για τον κορονοϊό αξίας... 420.000 δολαρίων

Ένας νοσηλευτής από τη Φλόριντα των ΗΠΑ που διατηρεί τη δική του επιχείρηση κατάφερε να βάλει στο χέρι πάνω από 400.000 δολάρια σε επιδόματα για τον κορονοϊό, τα οποία έφαγε σε προσωπικά έξοδα.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία, ο 55χρονος Giraldo Caraballo από το Μαϊάμι πήρε διάφορα κρατικά επιδόματα για την πληγείσα από την πανδημία επιχείρησή του, υποβάλλοντας πλαστά στοιχεία για την εταιρία που διατηρεί, την Professional Skills Inc.

Ο Caraballo δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως πληρώνει 28 υπαλλήλους, οι οποίοι του στοιχίζουν 168.000 δολάρια τον μήνα.

