Κάθε Σεπτέμβρης μοιάζει με μια μικρή πρωτοχρονιά – μια εποχή που κλείνει τον κύκλο του καλοκαιριού με τις ξέγνοιαστες στιγμές και ανοίγει έναν νέο, γεμάτο υποσχέσεις και προοπτικές. Οι πόλεις ξαναγεμίζουν και στα ημερολόγια γράφονται στόχοι και σχέδια. Είναι η στιγμή που αφήνουμε πίσω την ανεμελιά των διακοπών και στρεφόμαστε σε όσα θέλουμε να πετύχουμε: από την οργάνωση του σπιτιού και των παιδιών, μέχρι προσωπικούς στόχους και μικρές αλλαγές στο σπίτι που ανανεώνουν την καθημερινότητά μας.

Η νέα σεζόν είναι η ιδανική ευκαιρία να βάλουμε σε τάξη όσα μας απασχολούν, να ανανεωθούμε και να επενδύσουμε σε επιλογές αλλά και σε έξυπνες αγορές που μας προσφέρουν πραγματικό όφελος.

Έτοιμοι για την επιστροφή στα θρανία

Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της την ανάγκη για οργάνωση, προγραμματισμό και τον σωστό εξοπλισμό που θα στηρίξει τους μικρούς μαθητές σε κάθε τους βήμα. Από τις σχολικές τσάντες που θα τους συνοδεύουν καθημερινά, μέχρι τις κασετίνες, τα τετράδια, τα βιβλία και τη γραφική ύλη, κάθε αντικείμενο παίζει τον δικό του ρόλο στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Οργάνωση και ανανέωση του σπιτιού

Ο Σεπτέμβρης είναι η ιδανική στιγμή για να βάλουμε τάξη στο σπίτι ή να δημιουργήσουμε έναν νέο χώρο που θα μας εμπνέει καθημερινά. Είτε πρόκειται για το πρώτο φοιτητικό σπίτι είτε για ανανέωση του υπάρχοντος χώρου, οι πρακτικές λύσεις οργάνωσης, τα έξυπνα έπιπλα και οι νέες ιδέες διακόσμησης κάνουν τη διαφορά.

Φροντίδα για τον εαυτό μας και νέο ξεκίνημα

Η μετάβαση στη νέα σεζόν είναι και αφορμή να επενδύσουμε στην προσωπική μας φροντίδα και ευεξία. Προϊόντα περιποίησης, καλλυντικά, είδη καθημερινής φροντίδας αλλά και αθλητικός εξοπλισμός γίνονται τα απαραίτητα εργαλεία για να νιώσουμε ανανεωμένοι και γεμάτοι ενέργεια. Μια αλλαγή στην εμφάνιση ή η ένταξη της άσκησης στη ρουτίνα μας, μας βοηθά να υποδεχτούμε το φθινόπωρο με αυτοπεποίθηση και όρεξη.

Αγορές με επιβράβευση

Από τις αγορές για το σχολείο και το σπίτι μέχρι την προσωπική φροντίδα και τον αθλητισμό, η νέα σεζόν γίνεται πιο δυναμική όταν συνδυάζεται με την επιβράβευση. Με το Go For More της Εθνικής Τράπεζας μπορούμε να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα όπως τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την ΙΚΕΑ, τα Zakcret Sports και τα Hondos Center, απολαμβάνοντας κέρδος σε κάθε μας κίνηση.

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Οι πόντοι μετατρέπονται σε ευρώ και μπορούν να εξαργυρωθούν σε περισσότερες από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, κάνοντας τις επόμενες αγορές μας πιο οικονομικές, πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου!

Η νέα σεζόν είναι ευκαιρία όχι μόνο για ανανέωση αλλά και για πιο κερδοφόρες αγορές με… επιβράβευση!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το nbg.gr