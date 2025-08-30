Ο Άρης ήθελε να δώσει συνέχεια στη νίκη επί του Βόλου και να πάρει το δεύτερο τρίποντο, τελικά όμως ηττήθηκε με 0-2 από τον Παναιτωλικό, με τους οπαδούς να αποδοκιμάζουν τη διοίκηση, τον Μαρίνο Ουζουνίδη και τους παίκτες.

Ο αγώνας άρχισε με τους «κίτρινους» να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να φτάνουν εύκολα ως την περιοχή των φιλοξενούμενων, έχοντας κατοχή μπάλας 70% στο πρώτο 15λεπτο. Το θέμα, όμως, δεν είναι η κατοχή μπάλας αλλά το γκολ και η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη δεν μπορούσε να φτάσει σε αυτό.

Οι γηπεδούχοι δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για να γίνουν απειλητικοί αλλά πάντα γινόταν λάθος, είτε στην τελική πάσα είτε στην εκτέλεση, ενώ στο 28′ ο Πέρεθ αποχώρησε λόγω τραυματισμού, αφήνοντας τη θέση του στον Μουρουτσάν.

Όπως και να έχει, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και το πρώτο άρχισε με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να κάνει τη δεύτερη αλλαγή, βγάζοντας τον Ντιαντί για να βάλει τον Γιαννιώτα. Αυτό που δεν άλλαζε, όμως, ήταν η εικόνα του παιχνιδιού…

Οι Θεσσαλονικείς είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά όχι και τον τρόπο για να σκοράρουν, με τους Αγρινιώτες να αμύνονται σωστά και σιγά-σιγά να βγαίνουν και στην επίθεση προσπαθώντας να χτυπήσουν στην πλάτη της άμυνας των «κίτρινων». Και τα κατάφεραν.

Στο 65′ ο Σιέλης πέρασε ωραία την κάθετη πάσα για τον Αγκίρε που έκανε κίνηση, βρέθηκε απέναντι από τον Μάικιτς, τον απέφυγε και έκανε το 0-1 προ κενής εστίας. Εξέλιξη που πάγωσε τον Άρη, για τον οποίο ο Ουζουνίδης έκανε ακόμη δύο αλλαγές. Τα πράγματα, όμως, ήταν πολύ δύσκολα για την ομάδα του.

Οι «κίτρινοι» προσπαθούσαν με σέντρες να βρουν τη λύση και ο Παναιτωλικός δεν ένιωθε πραγματική απειλή, κλειδώνοντας τη νίκη στο 87′, όταν ο Μίχαλακ έφυγε στην πλάτη του Τεχέρο και έκανε το γύρισμα για τον Άλεξιτς, ο οποίος στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα την έστειλε στα δίχτυα του Μάικιτς για το 0-2.

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ (70′ Μεντίλ), Μόντσου, Ράτσιτς (56′ Μισεουί), Πέρεθ (28′ Μουρουτσάν, 70′ Καντεβέρε), Γιένσεν, Ντιαντί (46′ Γιαννιώτας), Μορόν.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία (77′ Στάγιτς), Σιέλης, Αποστολόπουλος (77′ Ματσάν), Λουίς (86′ Νικολάου), Κόγιτς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Αγκίρε (86′ Άλεξιτς).