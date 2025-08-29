Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ο 70χρονος που επιτέθηκε στον δήμαρχο Αλοννήσου και τού έδωσε κουτουλιά, καθώς υπέστη εγκεφαλικό όταν προσήχθη.

Σύμφωνα με το Mega, εξαιτίας του ισχαιμικού επεισοδίου αφέθηκε ελεύθερος για να νοσηλευτεί, με πληροφορίες να αναφέρουν πως τώρα είναι καλά στην υγεία του και οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του.

Φωτογραφία από τη στιγμή της επίθεσης:

Ο δήμαρχος Αλοννήσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, μιλώντας στο Mega για την επίθεση, δήλωσε ότι «σε κάποια στιγμή ενώ κάναμε τις εργασίες μας ήρθε ο πολίτης εκεί και μού επιτέθηκε με σφοδρότητα και μίσος, μεγάλη επίθεση. Με χτύπησε στο κεφάλι και έπεσα κάτω. Μού κράτησε τα χέρια και με χτύπησε».

Πώς έγινε η επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αλόννησο το πρωί της Πέμπτης.

Αφορμή της σύγκρουσης φαίνεται να ήταν το γεγονός πως ο 70χρονος κάτοικος, που είναι ιδιοκτήτης όμορου αγροτεμαχίου, αντέδρασε στην κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης υποστηρίζοντας ότι μέρος του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα εμπίπτει στην περιουσία του.

Μάλιστα, είχε ήδη προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152, θεσμό που προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που ενέκρινε το έργο. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα αποφάσεων τοπικών αρχών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτού προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Όταν το συνεργείο εμφανίστηκε στο σημείο για να ξεκινήσει εργασίες, ο 70χρονος αντέδρασε έντονα, ζητώντας την παύση τους. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε επεισόδιο, κατά το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξε και σωματική ένταση μεταξύ του δημάρχου Παναγιώτη Αναγνώστου και του κατοίκου.