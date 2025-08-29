Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί στην Αλόννησο, όταν ένας κάτοικος του νησιού συγκρούστηκε με εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και συνεργεία με αφορμή τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.

Αφορμή της σύγκρουσης σύμφωνα με την ΕΡΤ φαίνεται να ήταν το γεγονός πως ο 70χρονος κάτοικος, που είναι ιδιοκτήτης όμορου αγροτεμαχίου, αντέδρασε στην υλοποίηση του έργου υποστηρίζοντας ότι μέρος του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα εμπίπτει στην περιουσία του.

Στο άρθρο της ΕΡΤ αναφέρεται πως ο 70χρονος είχε ήδη προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152, θεσμό που προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που ενέκρινε το έργο. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα αποφάσεων τοπικών αρχών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτού προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Όταν το συνεργείο εμφανίστηκε στο σημείο για να ξεκινήσει εργασίες, ο 70χρονος αντέδρασε έντονα, ζητώντας την παύση τους. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε επεισόδιο, κατά το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξε και σωματική ένταση μεταξύ του δημάρχου Παναγιώτη Αναγνώστου και του κατοίκου. Αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν στην προσαγωγή του τελευταίου.

Στον αστυνομικό σταθμό, ο ηλικιωμένος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στο Βόλο και από εκεί στο Νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται σε καταστολή.